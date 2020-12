Majitel Varnsdorfu: Kluby se bojí, co na ně z kauzy Berbr vypadne. Proto mlčí

Funkcionářský guru je klubu z Kotliny věrný už víc než šest dekád, ale zatím marně hledá svého nástupce. A lituje, že v roce 2015 nevzal postup do 1. ligy.

Zvedá se kredit fotbalu po zatčení místopředsedy asociace Romana Berbra, původce zla?

Musíme počkat. Jsem spíš zastáncem opatrného vyhazování, končení a všeho. Kluby by se měly zapojit do okresních voleb, angažovat svoje příznivce, fandy, možná i nějakého sponzora přemluvit, aby šli dělat okres. Tam je spousta hlasů, kdo bude ve vedení fotbalu. Dělat revoluci od vrchu je pěkné, mediálně se to krásně čte, poslouchá. Ale nemá to smysl, musí se začít odspodu.



Jste rád, že to prasklo?

Určitě. Zaplaťpánbůh, že doba po Romanovi Berbrovi nastala teď. Ne až za dva tři roky, jak on předesílal. Že ještě bude tady, že zařídí tamto, zvolí tamtoho, ještě udělá tohle.

Jak moc vám ten systém vadil?

Podle mě ten systém funguje zatím tak nějak pořád (smích). Uvidíme, jak se to podaří rozbít. Záleží to na mladých rozhodčích, jak se k tomu postaví. Myslím, že celou dobu jste vy novináři měli víc upozorňovat na chyby rozhodčích a říkat, že byly vědomé. Že ty Teplice mají pravdu, protože rozhodčí byl tragický. A že bylo vidět, že je součástí nějaké mašinerie.

Nemají máslo na hlavě i kluby? Málokdo kromě ligových Teplic se ozval. A většina mlčí stále.

Teď mě to třeba nepřekvapilo, že se nikdo nepřipojil. Je tam takové: Co kdo řekne, co kdo ví, co kdo na koho vyndá. Může se stát, že se nějaký ligový klub ozve a za měsíc vyplyne ze šetření, že tam byli zrovna tak. Proto jsou podle mě ticho. Ve 2. lize jsou tři čtyři kluby, o kterých vím, že to dělají. Prostě to vím. A co jako máme dělat? Máme to říct, ale co máme říct? Všichni vždycky na nás: Přineste důkaz! Já si myslím, že důkaz je jasný, podívat se na fotbal, na video. A musí to každý poznat, kdo tomu trochu rozumí.

Systém klubům vyhovoval, proto se ho nesnažily rozbít?

Jednou na Ligovém shromáždění jeden ligový funkcionář řekl: Pánové, vy sice máte všichni pravdu, ale sáhněte si do svědomí. Kdybychom my někomu něco nenabízeli, tak by nikdy nemohla být na druhé straně odezva, jaká je. Mohla by být maximálně přes sázkové kanceláře. Bohužel, tak to prostě je.

Je jaro 2015 a Varnsdorf slaví 2. místo ve 2. lize a postup mezi elitu. Kvůli nevyhovujícímu stadionu ale účast vzdal.

Jak kauza působí na fanoušky?

Určitě to může pomoct v očích veřejnosti, bude se na to dívat jinak. Co v televizních přenosech vidíme 1. ligu, vypadá to slušně, rozhodčí se opravdu snaží. Už nemůžeme my funkcionáři koukat, hele, udělal chybu. Hráč ji neudělá? Udělá jich víc než rozhodčí. Musíme se oprostit od kritiky a věnujme se svým týmům. Hotovo.

Až budou moct fandové zase na fotbalové stadiony, projeví se to na návštěvách?

Kolik jezdí v 1. lize fanoušků ven? Nula. V Německu hraje Hamburg s Magdeburgem, jsou od sebe skoro tři sta kilometrů daleko, a přijede šest tisíc hostujících fanoušků. To je ten klubismus! V Česku už není klubismus, jen zášť, nenávist, závist. I fandové jsou fandové, jen dokud se vyhrává. Čistý klubismus, to se u nás ztratilo. To je věc politiků, po revoluci na sport všichni kašlali. Každý se přijde podívat, až když někdo něco vyhraje. Ale prostředky do sportu a kultury, to se dává jen do určité výše. I renomovaní ekonomové říkali – proč cpát peníze do sportu, když se za ně může postavit kilometr dálnice?

Mohla za to právě špatná pozice českého fotbalu kvůli podezření z nekalostí?

To byla nádherná obezlička pro politiky. Výmluva. Podívej se, jak ten fotbal vypadá! Tak se mám podívat na ekonomiku? Na politiku v neděli v poledne do televize? Co tam vidím? To je jedna prasárna vedle druhé. A oni se diví, že fotbal je jiný. To je všechno obraz společnosti. V Itálii je nějaký průšvih ve fotbale, okamžitě vynesou tresty a fanoušci jdou na fotbal znova.

Těžkosti způsobuje i pandemie koronaviru. Jak se žije ve složité době skromnému klubu?

Těžce se žije všem. Největší problém je v tom, co bude. Teď to nějak ustojíme, ale o budoucnosti fotbalu se bude rozhodovat v roce 2021. Tam nevíme, co může nastat. Je otázka, co města, jestli je stáhne vláda, která říká, že mají peněz dost. Takže jsem zvědavý, jak dopadne návrh rozpočtu na rok 2021 tady ve Varnsdorfu. TOS, náš největší sponzor, na tom taky není úplně dvakrát dobře. Podnikatelů tu moc není, jsme chudý kraj.

Máte strach o zdejší fotbal?

Může to dopadnout hodně blbě. Vůbec si to radši nepředstavuju, ani o tom radši zatím nepřemýšlím. Aby Varnsdorf hrál třeba 3. ligu, to pro nás nemá žádný význam. Buď 2. liga, nebo amatérský fotbal, ale hodně amatérský. Hráči, kteří by byli schopni hrát ČFL za nějakých poloamatérských podmínek, tady vůbec nejsou. Máme tři čtyři odchovance, to by asi na tuto úroveň nestačilo. A aby někdo bydlel v Liberci a jezdil mi sem v sedm večer, to potěš pánbůh. To by nešlo. Manželka mu řekne, ať je doma.

S jakým pracujete rozpočtem?

Pořád je okolo 16 milionů korun i s mládeží. Když jsme postupovali v roce 2015, měli jsme 18 milionů. Dělali jsme výsledky, díky prémiím za postup to vyrostlo. To ještě nějaké peníze byly. Šetříme, kde se dá, ale budoucnost fotbalu v letech 2021–2022 moc růžově nevidím.

Neměl být letos fotbal stejně jako hokej nesestupový?

Tak jsem o tom neuvažoval. Je otázka, co vůbec chceme. Dneska vnímám ambice béček prvoligových klubů, že by chtěly hrát 2. ligu. Já si ale myslím, že to je špatně. V profi fotbale podle mě béčka nemají co dělat. Ekonomice klubů to ulehčí, ale jen těm ligovým, které jsou na tom dobře, jako je Sparta, Slavia, Plzeň. Jejich béčka mají už teď srovnatelné podmínky s námi.

Museli jste na podzim kvůli zastavení sportu krátit hráčům platy?

V podzimní sezoně jsme neškrtali nic, na jaře jsme se dohodli na dvacetiprocentním snížení. A to ještě podle toho, kdo měl jaký plat. Kdo měl malý, tomu jsem určitě nevzal 20 procent, některým jsme nechali všechno. Ti kluci mají platit sociální a zdravotní pojištění, osobní pojistky, to není jednoduché. Po zaplacení nájmu jim zbude pět sedm tisíc. Když žije s někým, tak to ještě jde, ale určitě to není pro kluky procházka růžovým sadem.

Zažil jste někdy ve fotbale složitější časy než teď?

Tohle je určitě nejtěžší doba z hlediska ekonomiky, nikdy jsme nebyli takhle napjatí jako teď. Sám nevím, jak to dopadne.

Varnsdorf vždy spolupracoval s blízkými prvoligovými kluby Libercem či Jabloncem. Co nyní?

Ligové kluby nám ještě více než jindy odčerpávají naši mládež. Odejde nám 15–20 dětí ročně. Liga nám bere hráče, aby si sama doplnila stavy. Oni je nemají, sami je nevychovají a chtějí je od nás. Já si ale myslím, že děti do patnácti let by měly být doma, ne jezdit třikrát týdně 90 kilometrů na trénink třeba do Mladé Boleslavi. Měly by být v klidu. Takhle těm dětem přes ambice jejich rodičů fotbal kolikrát otrávíme a půlka jich skončí ještě dřív, než dospějí. Aby kluk denně jezdil do Liberce, Jablonce nebo Boleslavi, to je náročné.

A k vám se nikomu moc nechce i vzhledem k problematické poloze Varnsdorfu na kraji republiky.

Když k nám někdo jede na trénink třeba ze Šluknova, musí přestupovat v Rumburku, v Rybništi a bůhvíkde, aby se sem vůbec dostal. Je to zdlouhavé a náročné. Nedivím se rodičům, že sem děti nechtějí pouštět. Pokud nejsou sami zapálení a nevozí je oni, je to problém. A takových rodičů dnes ubývá.

Klubům postiženým pandemií se přes Národní sportovní agenturu podařilo vyjednat kompenzace. Už víte, kdy a kolik peněz dostanete?

Když se všechno povede, měly by tam být nějaké peníze, které nám pokryjí náklady, testování na covid před každým zápasem. Jen za podzim nás to stálo 500 tisíc. Spoléháme na to, že to z tohoto programu zaplatíme a ještě nám něco zbude. A jestli to bude milion nebo půl, to ještě nevím. Je tam maximálně 2,5 milionu pro druholigové týmy, dvanáct pro prvoligové, což je obrovský rozdíl. U nás 2. liga nikoho moc nezajímá, je pak těžké shánět sponzory. Není to jako v Německu, kde se o první až třetí lize popíše několik stránek novin.

Jak koušete fotbal bez diváků?

Už mě to začíná unavovat. Mě to bez fanoušků nebaví. Nebaví! Dělám pro klub a pro fotbal všechno, co můžu, ale fakt z toho začínám být unavený. A není to kvůli věku. Jde o situaci, která nastala, kterou si nikdo neuměl představit.

Ani jste si neuměl představit Varnsdorf v 1. lize. Litujete, že jste v roce 2015 postup nevzal?

Určitě. Bylo to z naší strany špatně. Ať je to, jak je to, jednou v historii českého fotbalu by bylo zaneseno, že Varnsdorf hrál 1. ligu. To už tam nikdy nebude. Třeba by to nakonec přineslo konec fotbalu ve Varnsdorfu, ale na to by se historie neptala. Myslím, že jsme to tehdy měli vzít.

Vyčítáte si to tedy?

Nevyčítám. Udělal jsem v té době všechno, aby to dopadlo dobře pro varnsdorfský fotbal. Když jsme pak rozhodli a slyšel jsem ohlasy, myslím, že to bylo špatně. Hráli bychom jinde, u nás to kvůli stadionu nešlo, ale hrála by se 1. liga.

Do ní se ale od vás fotbalisté dostávají. Je to nutnost?

Je. Já musím prodat jednoho dva ročně. Za tu víc než dekádu, co hrajeme 2. ligu, jich odešlo skoro třicet do nejvyšší soutěže. Svědčí to o tom, že to nějaký význam pro fotbal má. Mančafty, které mají prostředky, by je měly investovat do klubů pod nimi. Což je s těmi béčky složitější. Ale pořád jsme dobrý mezikrok pro kluky, co jsou na hraně 1. a 2. ligy.

Jak to vlastně je s varnsdorfským klubem? Jste jeho majitelem?

Majitelem klubu je zapsaný spolek. A to jsem já (smích). Tedy ještě pan inženýr Rýdl, který ale chce vyškrtnout. A paní Vestfálová, další ze spolku, nám bohužel letos zemřela. Do konce roku musíme personálie vyřešit. Jak v zapsaném spolku, tak v akciové společnosti. Bohužel je nemám kým nahradit.

A co váš nástupce? Klub řídíte unikátně dlouho.

To je složité. Je potřeba, aby do toho vstoupil nějaký jiný majitel. Firma, nebo město. Aby to byl městský fotbalový klub, jako je to často na Slovensku nebo na Moravě. Kdybych zítra řekl, že končím, můžou to zabalit a jít domů. Není, kdo by to dělal, kdo by sem přinesl peníze. Všichni říkají, tak si musíš někoho vychovat. Já bych ho vychoval, ale dejte mi na něj peníze! Když vezmu sportovního ředitele, generálního ředitele, musím mu dát plat. A určitě ne 20 tisíc. Minimálně třicet až padesát tisíc, možná ročně i s odvody až milion, aby se nějaký takový našel. Protože to je rizikové povolání pro každého. Jak pro trenéra, tak pro něj. To je můj největší úkol.

Takže nástupce nevidíte?

Bohužel ne. Mluvím o tom i na městě. Říkám, měli byste mi pomoct, převzít moc nad klubem. Ať si tam dají někoho mladého a šikovného, který by chtěl ten sport dělat. Ale profesionálně. Nemůžu říct někomu: Běž si na osm hodin do fabriky nebo podnikej, odpoledne mi choď dělat fotbal. Ale město nám velmi pomohlo. Podívejte – krásné hřiště, nová umělka, vzadu nová přírodní tráva. Přes ulici máme ještě jednu travnatou plochu. Nemůžeme si naříkat a na město stěžovat.

Jak dlouho jste vůbec v klubu?

Je mi 73 let a jsem tady vlastně pořád. Jedině dva roky jsem byl v Českých Budějovicích na vojně a pak jako hráč dva roky v Novém Boru koncem 70. let. Pak jsem ve Varnsdorfu ještě pět roků kopal a od čtyřiceti už dělám funkcionařinu.

Nechtěl jste funkcionařit i jinde? Dělat velkou kariéru?

Jmenovat ty kluby nebudu, ale několik nabídek jsem v životě dostal. Ovšem abych teď křičel po gólu Hurá sláva, jsme vítězi, a za týden to dělal u jiného týmu, to neumím. Mohl jsem to zkusit, ale nelituju. Nemá cenu se vracet zpátky. Musím teď hlavně přemýšlet, jak to tady důstojně zakončit.

A jak tedy?

To bych taky rád věděl (smích).