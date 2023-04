Priske mluvil o titulu: Náš sen. Ale odepisovat Plzeň by bylo arogantní

„Nebyl to určitě náš nejlepší zápas v sezoně, nedařilo se nám už v úvodu najít rytmus, nefungovaly automatismy, v ofenzivě ani v defenzivě,“ viděl Priske. „Cením si mentality hráčů za stavu 0:1, jsem rád, že jsme dokázali odpovědět. Tři body před zaplněnou Letnou jsou hlavním pozitivem.“

Cítíte ze soupeřů větší respekt, když doma v každém zápase dáváte tři a více gólů?

Ano, o tom není pochyb. Góly rozhodují a ukazují, že máme vysokou kvalitu. Umíme určitě hrát lépe, ale jinak platí, že teď podáváme do ofenzivy vyrovnané výkony. Určitě pomohl zimní příchod asistenta Larse Friise, který stanovil jasná pravidla pro to, jak směrem dopředu fungujeme. Jsem rád, že dáváme hodně gólů, ale taky že jich moc nedostáváme.

Plzeň znovu ztratila. Bude teď boj o titul už jen mezi vámi a Slavií?

Ne, bylo by arogantní tohle tvrdit. Minulou sezonu jsme viděli, jakou kvalitu Plzeň má, taky nešla do nadstavby z prvního místa a stejně nakonec vyhrála. Máme ambice, sny, chceme titul, chceme se o něj prát. A je vlastně jedno, s kolika týmy se o něj taháme - záleží jen na nás, jak budeme hrát.

Střídající křídelní hráči Jankto a Mabil nepředvedli to, co se od nich očekává - a nebylo to poprvé. Nehrozí problém, pokud budete dohrávat zbytek sezony ve dvanácti třinácti hráčích?

Nesouhlasím, že spoléháme jen na dvanácti třináct jmen. Máme v kádru víc než dvacet hráčů, každý z nich může hrát od začátku. Jankto před dvěma týdny pomohl ke gólu proti Hradci, víkend předtím se na brance podílel Mabil, to samé předtím proti Bohemians. Když střídáte, vždycky čekáte, že náhradníci do hry něco vnesou, ale záleží, v jaké fázi zápasu a za jakého stavu nastupují. Je fakt, že tentokrát jsme si nepřipravili v závěru tolik šancí.

Záložník Sadílek dostal čtvrtou žlutou kartu. Už přemýšlíte o tom, kým ho příště nahradíte?

Na to je ještě vážně brzy. Rád plánuju, ale zkušenosti mi říkají, že takové věci se plánovat nedají, zvlášť, když nás ještě čeká pohárové semifinále s Budějovicemi. Nikdy nevíte, jestli nepřijde zranění nebo nějaký jiný problém. Teď se chceme soustředit právě na středu a na to, abychom postoupili do finále poháru. Uděláme pro to všechno.

Tým po utkání nešel poděkovat kotli, který několik měsíců stávkoval. Jak jste tohle rozhodnutí vnímal?

Souhlasil jsem s ním. Bylo to rozhodnutí hráčů, líbí se mi, když to vezmou na sebe. Taky se mi líbilo, že projevili respekt protilehlé tribuně a zbytku stadionu, který nás skvěle podporoval celou sezonu. Věřím, že příště tady na Letné půjdeme poděkovat i kotli, potřebujeme je, jejich emoce a nadšení. Snad to vezmou ultras pozitivně, nemá to být žádná akce proti nim, jen uznání těch, kteří stáli za námi. Věřím, že to pochopí.