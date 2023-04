Děkovačka pod protilehlou? Krejčí: Kotel může ukázat svůj postoj, my zase náš

„Bylo to moje rozhodnutí. Nechci to tahat do médií, ale tak jako fanoušci mohou ukázat svůj postoj, my ho můžeme ukázat taky,“ vysvětloval na tiskové konferenci.

Proč přesně jste kotli nešli poděkovat?

Dřeli jsme, abychom hráli o titul, chtěli jsme u toho fanoušky. Bohužel vznikla trochu jiná situace. Z respektu k protilehlé tribuně, která nás vždycky podporovala, jsme se myslím rozhodli správně. Pokud příště fanoušci do kotle přijdou, tyhle věci už hodíme za hlavu a děkovačka bude taková, jako vždycky byla.

Brnu, které vás vychovalo, jste dal gól, na druhý nahrál. Dvě branky jste mu vstřelil už na podzim. Můžete vůbec domů na návštěvu?

Brno je pro mě samozřejmě vždycky srdcová záležitost. Domů snad jezdit můžu, můj postoj k Brnu každý zná. Mám k němu respekt, snad to tak všichni berou.

Jak se na týmu projevila reprezentační pauza?

Zápasy po ní jsou vždycky specifické, jsem rád, že jsme to zvládli výsledkově. Sice jsme prohrávali, ale ukázali jsme charakter a otočili. Klobouk dolů před všemi kluky, jedeme dál.

Vy jste druhý reprezentační zápas proti Moldavsku musel vynechat. Jak se cítíte zdravotně?

Poslední půlrok jsem se hodně pral se zraněními, cesta k tomu, abych se cítil pořád skvěle, je dlouhodobější. Měl jsem lehké potíže, necítil jsem se na sto procent, proto jsme se s trenéry v reprezentaci rozhodli, že do druhého utkání nenastoupím. Mrzí mě, že se hrálo tak rychle po utkání s Polskem. Teď se cítím zase dobře, snad to bude pokračovat a hrát budu pravidelně.

Zpátky k Brnu: tušíte, proč neplatil Čvančarův gól, který zkoumalo video?

Neviděl jsem to. Vysvětlení rozhodčího bylo, že hrál od hlavy do ruky, víc k tomu nemám. Ještě jsem se na to nedíval.

Po dalším vítězství vás od třetí Plzně dělí už sedm bodů. Zúžil se boj o titul už jen na vás a Slavii?

Beru to tak, že je to pořád o nás a našem přístupu. Tak to máme postavené od začátku, ten postoj se udržuje a přes to nemůže jet vlak. Kdyby to bylo jinak, bude to špatně. Všichni k tomu přistupujeme stejně a tak to bude i dál