Veselý: Takovou pomoc Slavia nepotřebuje. Na „VAR po česku“ se zlobily oba týmy

Duel rivalů z Vršovic, který nakonec skončil 4:1 pro Slavii, byl napínavý, zajímavý. Měl tempo, šance, zajímavé situace na obou stranách.

Než do něj vstoupil hlavní arbitr a VAR.

„Necitlivě,“ poznamenal domácí trenér Jaroslav Veselý. „Jsem z toho roztrpčenej, prohráli jsme si to sami, ale tohle mě štve.“ A jeho protějšek Jindřich Trpišovský, který své hodnocení vzal zeširoka, víceméně souhlasil: „Vadí mi způsob, jak to tu probíhá. Byl jsem zastánce videa, ale teď vstupuje do utkání za každou cenu.“

Zásadní momenty se v Ďolíčku odehrály za stavu 1:1 krátce po sobě.

Nejprve ve vápně Slavie – po dlouhém autu Petra Hronka došlo k souboji Jakuba Hromady s domácím Erikem Prekopem. Klíma viděl faul Bohemians, Berka u videa doporučil penaltu, ale jeho kolega ani po zhlédnutí záznamu neotočil.

„V reálu jsem nařídil přímý kop za přestupek útočícího hráče. Ten sice míčem zahraje, ale zároveň pak zasáhne podrážkou nebo patou špičku bránícího hráče. Video zkoumalo, že když útočící hráč nejdřív zahrál míčem, mělo by se jednat o pokutový kop. Ale já po zhlédnutí na monitoru jsem nenabyl dojmu, že bych měl verdikt změnit,“ řekl Klíma pro O 2 TV Sport.

Druhá situace proběhla v šestnáctce Bohemians – slávistický forvard Václav Jurečka proběhl mezi domácími stopery Antonínem Křapkou a Danielem Krchem, ve vápně upadl. Klíma nařídil penaltu, Berka ji doporučil odvolat.

„V reálu jsem viděl, že bránící hráč tuším číslo 34 (Křapka) ve snaze odkopnout míč nezasáhne a podrazí útočícího hráče. Video to zkoumalo a bylo názoru, že se nejedná o výrazný kontakt. Ale já nenabyl dojmu, že bych měl verdikt změnit,“ stál si opět za svým Klíma.

Křapka se vysvětlení sudího velmi divil. „Mám za to, že jsem do Jurečky lehce vrazil ramenem. Kdyby mi řekl, že jsem ho rozhodil, nebo do něj vrazil moc tvrdě, dobrá. Že jsem ho podrazil, si nemyslím. Ale když to video posvětilo...“

„Nevím, kde pan Klíma hledal podražení, ale určitě ho zase někde najdou,“ připojil kouč Veselý.

Ze strany Bohemians byly cítit zklamání, bezmoc, zloba.

„Jestli měla být penalta na jedné straně, měla být na druhé,“ pravil Veselý. „Soupeř vyhrál zaslouženě, ale cítím pachuť. Chci hledat chyby u nás, ale zároveň musím bránit tým. Stát za hráči. Nebudu přihlížet, když po nás někdo takhle jde,“ pokračoval.

Domácí trenér, který ještě v závěru poločasu za kritiku rozhodčího dostal žlutou kartu („Neřekl jsem mu jediné sprosté slovo.“), se navíc dožadoval pokutového kopu za ruku Aihama Ousoua, který na konci půle zablokoval ránu Martina Dostála.

„Jasná, od těla, rozšířil objem. Vždyť ta střela letěla na bránu... Čtvrtý gól jsme dostali z ofsajdu, to jsou dvě neregulérní branky, měli jsme kopat jednu, dvě penalty,“ povzdechl si Veselý. „Slavia je kvalitní tým, ale takovou pomoc, myslím, nepotřebuje.“

S kolegou Trpišovským se, jak jsme zmínili, shodli v tom, že Klíma s Berkou do zápasu zasahovali velmi necitlivě.

„Řekl jsem rozhodčímu, že znehodnotil zápas, že protahováním s videem ztratil tempo. Kdyby to nechal být a bylo to 1:1, bylo to otevřené a mohlo se rozhodnout na hřišti. Slavia by nás porazila stejně. Takhle vzal divákům zážitek, skončilo to dohadováním a je tu zbytečně nenávistná atmosféra. Ale můžou si za to sami tím svým alibistickým rozhodováním,“ pravil Veselý.

„Je tu skvěle rozehraný zápas a pokaždé se snad pět minut nehraje po situacích, které nejsou zjevné. Když se dívám na zahraniční ligy, platí skoro vždy rozhodnutí na hřišti,“ řekl Trpišovský. „Nebyla to zjevná pochybení, chtěl bych na rozhodčí apelovat, aby do zápasů vstupovali jen v jednoznačných věcech.“

Oběma stranám vadilo vytrhnutí z atmosféry, z výkonu, z tempa. Domácím se navíc nepozdávalo, kolik Klíma v první půli nastavil minut.

„Měřili jsme to a nehrálo se osm minut. Řešil penalty, k tomu ošetření Huga Bačkovského, a on nastaví čtyři,“ zlobil se Veselý.

„Bez ohledu na tenhle zápas: metodice VAR nerozumím, určitě mi to zase na komisi vysvětlí, ale je špatná. Trvá to neúměrně dlouho, tahají se podivné záběry. Na tribuně už to dávno viděli, my to viděli z opakovačky a rozhodčí se teprve rozmýšlí, jestli se půjde podívat? To je strašný! Zabíjí to kvalitu a tempo utkání. Rozhodčí se schovávají, bojí se rozhodnout. To je jako kdybych čekal, že mi shora někdo řekne, jestli mám střídat,“ dodal.