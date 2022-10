Kontakt jsem cítil, penalta byla. VAR byl s námi, pravil slávista Jurečka

Jurečka vybojoval pokutový kop pro hosty, když se po necelé půlhodině hry protáhl mezi soupeřovými stopery Antonínem Křapkou s Danielem Krchem a v souboji s nimi v šestnáctce upadl.

Situace byla sporná proto, že zatímco hlavní sudí Tomáš Klíma okamžitě ukázal na puntík, VAR Ondřej Berka doporučil verdikt odvolat.

„Musíte se zeptat sudích,“ řekl Jurečka nejprve. Takovou možnost ovšem píšící novináři kvůli doporučení od komise rozhodčích na rozdíl od televizních už bohužel nemají.

„Kontakt jsem cítil, takže to podle mě penalta byla,“ pokračoval Jurečka.

Po dvou rychlých gólech na obou stranách v úvodu jste zlomil duel na stranu Slavie. Jak byste utkání okomentoval?

Vstoupili jsme do zápasu jinak, než jsme chtěli, hned jsme inkasovali. Šok. Ale myslím, že jsme dobře zareagovali, okamžitě jsme srovnali. Pak jsme se štěstím vybojovali penaltu a gól na dva jedna nás trochu uklidnil. Do druhého poločasu jsme chtěli udržet koncentraci, zlomit to, což se stalo a přidali jsme další dva góly. Myslím, že jsme si zkušeně pohlídali tři body.

Říkáte penalta se štěstím, jak to myslíte?

VAR se někdy obrátí proti vám, teď byl s námi. Jsme rádi, že to tak dopadlo, bylo pro nás důležité, že jsme šli do vedení dva jedna před přestávkou. Psychicky nás nakoplo.

Chvíli před vaším gólem se pokutového kopu dožadovali Bohemians, viděl jste přezkoumávaný souboj Křapky s Jakubem Hromadou?

Nebyl jsem u toho. Kluci říkali, že Kuba šel do kontaktu se soupeřem a měli zaklesnuté nohy. Sudí Klíma říkal, že to musí prověřit, což na můj vkus trvalo trošku déle. Ale VAR v téhle situaci stál s námi.

Zažil jste někdy něco podobného? Hlavní rozhodčí si dvakrát nenechal v uvozovkách rozmluvit původní verdikt navzdory tomu, že obě situace nakonec viděl i na monitoru.

Abych se přiznal, tak při té první situaci už jsem šel na naše vápno, očekával jsem, že bude soupeř zahrávat pokutový kop. To, že pak byla situace na druhé straně podobná, je dílem náhody.

Po návratu na trávníky po zranění se vám gólově daří, jste psychicky i fyzicky spokojený?

Jsem hlavně rád, že jsem zdravý, potíže po Aténách byly nepříjemné, vypadl jsem z toho na delší dobu. A že jsem zpátky v optimální pohodě. Dělám všechno pro to, abych byl co nejlepší.

Hráli jste vpředu netradičně ve dvou se Stanislavem Teclem, jak vám sedla spolupráce?

Myslím si, že na hodnocení je ještě čas. Hráli jsme spolu poprvé, nicméně cítil jsem se s ním dobře.

Cítíte se svěžejší, když nehrajete Konferenční ligu, nebo převládá mrzení, že ji nesmíte hrát?

Na jednu stranu mě to trošku mrzí, na druhou stranu je sil víc, takže asi tak. Kdybych hrál poháry, tak bych se připravoval stejně. Nijak extra to nevnímám.