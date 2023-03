Baví mě fotbal. Ne pozlátko. Trenér Bohemians nejen o životě v Emirátech

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Přes dvacet let už uteklo, ale vzpomenete si určitě. V bráně Čontofalský, před ním Mareš, v záloze Šírl s Meleckým, v útoku Hartig nebo Šenkeřík a na lavičce přísný kouč Petržela. Tehdy šel z fotbalových Bohemians strach. Nebáli se nikoho, hráli zostra, v lize finišovali čtvrtí, což od té doby nezopakovali. Až letos? Že by? Čtvrté místo, na které se klokani vyškrábali, by tentokrát znamenalo evropské poháry. Což by byla ještě větší senzace než ta z roku 2002.