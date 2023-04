Veselý: Je to hořké, ale jsem pyšný. Třeba příště Slavii připravíme o titul

Klokani v Edenu dvakrát vedli, podruhé dokonce v 84. minutě po obloučku Martina Hály, který přišel trochu z ničeho nic.

Přesto to nestačilo.

„Gól na 2:1 jsme dali ve chvíli, kdy jsme byli pasivní. Docházely nám síly. A že soupeř vyrovná dvacet, nebo pět sekund před koncem... Je to pro nás hořké,“ pokračoval Veselý po napínavém semifinále, které Slavia nakonec vyhrála 3:2.

Slavii jste byli velmi důstojným soupeřem, ocitli jste se krůček od finále. Jak se vám duel hodnotí?

Těžce. První poločas jsme hráli velmi dobře, byli jsme poměrně nebezpeční. Neskromně si myslím, že jsme měli vést víc než jedna nula. Do druhé půle to Slavia roztočila, měla ohromný tlak. Ten se nám podařilo trochu otupit, přeskupili jsme řady. Byli jsme trochu limitovaní, na lavičce nám chyběli typologicky potřební hráči jako rychlý útočník nebo další střední záložník.

Na dva dva jste inkasovali, když už pět nastavených minut uplynulo.

V emocích cítíte určitou křivdu. Na druhou stranu soupeř měl šance, mohli jsme inkasovat z něčeho jiného. V prodloužení jsme pak hráče ždímali jako hadr, naší jedinou šancí bylo dotlačit zápas do penalt, to říkám na rovinu. Slavia ukázala, že je velké mužstvo, vyhrála zaslouženě, přesto jsem na nás pyšný, odcházíme s hlavami nahoře.

Jak jste myslel tu křivdu?

Pokud se nastavuje a prodlouží se to ještě o dvě tři minuty, tak je lavička podrážděná, hráči křivdu cítí podvědomě, cítila by to každá strana. Pokud padáte po hubě, bráníte standardku za standardkou a dostanete z poslední gól, tak tam emoce jsou. Ale opakuju, zápas jsme si prohráli sami. Byla to dobrá reklama na fotbal a dělali jsme, co jsme mohli. V našem výkonu určitě najdeme chyby, ale je pro mě důležité, jak se s tím mužstvo porvalo.

Zmínil jste i složitosti s lavičkou, omezené volby na dostřídávání. Měl jste v hlavě, že byste Václava Drchala nebo Erika Prekopa držel ve hře ještě déle?

Tomáš Necid není rychlý, ale pomůže do standardek, kterých bylo hodně. Hráče jsme ždímali, dokud jsme cítili, že máme šanci do finále jít. Zároveň jsem myslel na to, že někteří mají drobné šrámy, musím být trošku rozumnej, o víkendu hrajeme zase a nechci oddělat tři hráče. Zopakuju, že nám proti soupeři chyběl den odpočinku, vyslechl jsem si sice, že brečím, ale jen popisuju stav. Zkusili jsme si, co třeba Slavia podstupovala v pohárových týdnech.

Ještě ke křivdě a emocím, měli jste v hlavách podzimní duel z Ďolíčku, který ve váš neprospěch ovlivnili rozhodčí? Během zápasu na sebe obě lavičky různě pokřikovaly.

Že je lavička Slavie uštěkaná, to víme, my taky nejsme beránci. Něco jsme si tam řekli, ale pak jsme si podali ruce a šli jsme od toho. Nejsme děti, uneseme to.

Podali jste úctyhodný výkon, dá se považovat za ideální vizitku současných Bohemians?

Myslím si, že máme na víc. Umíme hrát ještě lépe. Ale abychom poráželi Spartu, Slavii, musíme být absolutně v topu. Musí se sejít optimální kádr i individuální výkony. Apelovali jsme na hráče, že každý ztracený nebo nedohraný balon tady bude smrtící. Co vám týmy ze spodku odpustí, ty z vrchu nemilosrdně trestají. Nebyl to propadák, minule jsme od Slavie dostali čtyřku. Doufám, že až sem příště přijedeme, tak třeba Slavii připravíme o titul.

Dá se tenhle trend udržet pro příští sezonu? Díváte se do budoucna?

Řešíme aktuální ročník. Poučujeme se z chyb, ladíme to za pochodu. Vývoj je určitě vidět, zejména ve velkých zápasech. Pokud chcete být v šestce, což je teď náš cíl, musíme ty velké duely zvládat. Na top čtyřku nemyslím, to by bylo velkohubé. V elitní nadstavbové skupině by nás čekalo dalších pět top zápasů, což by do příští sezony byla ohromná zkušenost.