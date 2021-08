Mrzí nás to, hlesl Ekpai. Gól ho nepřekvapil: Vím, co umím, když jsem fit

„Ztratili jsme koncentraci, proto jsme prohráli a vypadli,“ litoval nigerijský rychlík po porážce 1:2, která slávistům přisoudila místo Evropské ligy jen náhražku v podobě ligy Konferenční. „V závěru jsme tlačili, přesně tak, jak jsme chtěli, jenže gól už se nám bohužel ani z tlaku dát nepovedlo. Mrzí nás to všechny, je to špatné.“

Všechno mohlo být jinak, kdyby se Slavii povedlo udržet vedení, které Ekpai zařídil. Už pomalu dobíhaly poslední vteřiny první půle, když se k němu za vápnem odrazil míč po standardní situaci.

V tu chvíli záložník s přezdívkou Ríša předvedl, co umí.

Jako v transu se řítil k míči, spoluhráč Kúdela mu jen tak tak stačil ucuknout.

Ekpai napřáhl pravačkou, prudce se opřel do balonu a ten jako torpédo svištěl do horního růžku branky.

Nádherný gól!

Slávisté ho běželi slavit k postranní čáře, Ekpai se bil do prsou, tvář se mu roztáhla do širokého úsměvu. Možná se mu ulevilo, že trenérovi Trpišovskému splatil důvěru - jeho přesun do Edenu se v létě vůbec nečekal a ačkoli Slavii nestál vyjma výdajů na plat ani korunu, vzbudil pozornost.

„Ale já vůbec nejsem překvapený, že jsem dal takový gól. Vím, co umím, když jsem zdravý a netrápí mě zranění,“ vyprávěl Ekpai upřímně po utkání v rozhovoru pro klubovou televizi.



Jenže v tom byl právě problém - zdraví mu v posledních letech vůbec nedrželo. Za České Budějovice odehrál za dva roky v lize jen patnáct zápasů, předtím během jediné sezony v dresu Plzně nastřádal jen něco málo přes 400 minut.

Už se skoro zapomínalo na to, jak se mu dařilo ve Zlíně a předtím v Liberci, kde se poprvé setkal s Trpišovským a jeho realizačním týmem. Znovu se sešli v létě a Ekpaiovi zářily oči: „Trenér je jako můj otec. Pracovali jsme předtím společně v Liberci a dobře mě zná. Já chápu, co po mně chce, rozumíme si dobře. Chci ve Slavii vyhrát všechny české poháry a zahrát si Ligu mistrů nebo Evropskou ligu.“

To se v téhle sezoně nepovede, protože Slavii Ekpaiův gól na postup nestačil. Zbyla jen Konferenční liga, což je zklamání.

„Jsme samozřejmě špatní z toho, že jsme prohráli a vypadli,“ klopil oči chlapík s náušnicemi v obou uších, který strávil na hřišti celých devadesát minut. „Bylo to hodně těžké utkání, až jsem byl sám překvapený, jak jsem to zvládl. Vydržel jsem běhat, unavený jsem se necítil. Musím před všemi kluky smeknout - hráli jsme od začátku v deseti a dělali, co se dalo, bojovali nadoraz. Ale teď jsme všichni smutní.“