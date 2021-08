Hodně ostrá břitva. Ultras Legie tvoří působivá chorea, ale často jdou za hranu

Ten název sedne, příhodnější byste pro místo, kde se scházejí fanatičtí fanoušci Legie Varšava, těžko vymysleli.

Odsud se během zápasů bez přestání rozléhá ohlušující řev.

Tady vznikají úžasná chorea, jejichž fotky se vmžiku šíří do světa.

Ale taky tu občas bývá prázdno, protože chuligáni to někdy přepísknou a obávaná tribuna se pak zavírá. Ve čtvrtek, když se Legia přetahovala se Slavií o Evropskou ligu, na ni pořadatelé kvůli trestu od UEFA směli pouštět jen děti do patnácti let, což tvrdé jádro vyřešilo po svém: jednoduše se přesunulo za branku na opačné straně stadionu.

Nic to nemění na tom, že severní tribuna, na kterou se vchází z ulice Lazienkowska, je v polském fotbale pojmem. Bývá narvaná do posledního místa, a kdyby vás snad náhodou napadlo se na ni – třeba jen ze zvědavosti – protlačit, raději si to dvakrát rozmyslete.

Kdo se odmlčí, není vítán

„Žyleta není žádný Hollywood ani módní molo v Paříži. Tady si nikdo nebude dělat videa nebo selfíčka na sociální sítě,“ zní jedno z přikázání, které ultras Legie sepsali na své webové stránce.

„Na Žyletě vládne tvrdá disciplína. Nepřeháním, když řeknu, že skoro jako v armádě,“ popisuje polský novinář Maciej Kaliszuk z deníku Przeglad Sportowy. „Kdo na tuhle tribunu vstoupí, musí respektovat pravidla.“

Což pro běžného fanouška nemusí být snadná věc. Posuďte sami.

Pravidlo číslo jedna: fandit se musí celý zápas. Bez výjimky. Kdo se odmlčí a vybočí ze sedmitisícového davu, toho šéf kotle, přezdívaný Staruch, klidně sprostě seřve megafonem a vzkáže mu, že není vítán.

Kdo přijde v jiné než bílé barvě, kterou Legia vyznává, má smůlu. Jediná výjimka: dresy Juventusu a nizozemského Den Haagu, klubů, se kterými se fanoušci Legie druží.

A přísný zákaz sezení! Na Žyletě se stojí, ať se děje, co se děje.

A že se toho tady děje dost.

O tribunu, ze které jde strach, se sice hráči Legie mohou opřít a i díky ní doma přitlačí každého soupeře, jenže zároveň s ní má klub často problémy. Můžete si stokrát pochvalovat elektrizující atmosféru, kterou ultras dokážou vytvořit, ale těch průšvihů a pokut!

Nejtvrdší jádro se otevřeně hlásí ke krajní pravici a často na tribunu tahá politická témata. Podporuje Srbsko v konfliktu s Kosovem, vystupuje proti hnutí LGBT či migrační vlně a požaduje svobodu pro Janusze Waluse, doživotně odsouzeného v Jihoafrické republice za vraždu Chrise Haniho, předsedy komunistické strany a ostrého odpůrce hnutí za apartheid.

„Čeká vás šibenice!“

Poslední porušení pravidel, pyrotechnická show v předkole Ligy mistrů oslavující výročí Varšavského povstání v roce 1944, vypadá jako maličkost – ale právě kvůli ní mohli ve čtvrtek na Žyletu jen děti. UEFA, proti které se také často vymezují, totiž na ultras Legie nazírá jako na recidivisty a zrovna na politická gesta je alergická.

Fanoušci Legie Varšava před zápasem Ligy mistrů proti Dortmundu.

Proto trestala v přepočtu milionovou pokutou i další ohromující choreo připomínající válečné hrůzy: v létě 2017 se přes celou tribunu táhla plachta s podobiznou německého vojáka, jenž drží pistoli u hlavy polského chlapce. Žyleta zkrátka balancuje na hraně a často ji překročí. Třeba před pěti lety, kdy liberálním novinářům a opozičním politikům přes transparent vyslala vzkaz: „Na vás se nebude pískat – vás čeká šibenice!“

Zmlácená posila

Výhrůžky míří pravidelně i k vlastním hráčům – a někdy nezůstane jen u slov. Třeba obránce Jakuba Kisiela, který coby teenager přišel z rivalské Polonie, chuligáni zmlátili na procházce s rodinou a do očí mu nastříkali slzný plyn.

Bývalý obránce Legie Adam Hloušek v rozhovoru pro MF DNES líčil, jak si ultras chodili s hráči vyříkat problémy na trénink: „Bijci jako z MMA, holohlaví, zjizvení a celí potetovaní. O některých jsme věděli, že seděli. A teď si představte, že vám takový týpek čelo na čelo pohrozí: Budeš jezdit po pr...., jinak uvidíš!“

Celý příběh jménem Žyleta přitom začal vlastně nevinně. Jedním nenápadným billboardem umístěným hned za sektor 11, kde se scházeli nejvěrnější fanoušci Legie. Psal se rok 1973, když firma Polislver umístila na stadion plátno s velkým nápisem a vyobrazenou břitvou.

Od té doby se píše historie Žylety. Působivá, jedinečná, ale s mnoha temnými místy.