Trpišovský po vyřazení: Šlo o sportovní ambice, Konferenční liga nás ale neovlivní

„Červená karta zápas ovlivnila hodně. Když připočítám i nastavení, bylo nás přes devadesát minut o jednoho méně. A ten hráč vám chybí: při standardkách, v ofenzivě, v defenzivě. Radovali jsme se, že se nám Tomáš konečně vrátil do středu hřiště, a pak tam vydržel takhle krátce,“ litoval trenér Trpišovský.



Ale červenou kartu si za svůj zákrok zasloužil.

Je trend takové zákroky postihovat, i za mě jasná červená karta, ale jde o to, aby to bylo stejně trestáno vždy. Pak to bude pro fotbal dobře.

Slávistický záložník Tomáš Holeš (uprostřed) obdržel červenou kartu už ve třetí minutě utkání s Legií Varšava.

Bylo vyloučení rozhodující?

Dostali jsme se po něm do vedení a měli dvě další šance. Myslím si, že celkově jsme zápas odehrál dobře, ale Legia byla efektivnější. Proto postoupila.

Gólovky ve Varšavě pálil útočník Tecl, kterému se zejména v pohárech střelecky nedaří. Proč?

Kdybych to věděl, mohl bych mu poradit a on by pak šance dával. Každá situace je jiná, třeba tu první si sám parádně vypracoval, jen pak mohl střílet o chviličku dřív... Je pořád lepší, že se do šancí dostává a nedává je, než kdyby se do nich ani nedostal, ale je pravda, že právě to, kolik jsme toho ve čtyřech evropských zápasech neproměnili, rozhodlo o neúspěchu. Pokaždé jsme měli možná tři čtyři příležitosti, jenže gólů bylo málo.

Před vyrovnávacím gólem Legie jste se dlouho nemohli dostat k míči, nechali jste se zatlačit. Úbytek sil?

Určitě se projevil, protože jsme byli v deseti, navíc dlouho bez míče. S příchodem Pekharta se navíc změnilo nabírání hráčů, najednou byli vpředu Lopes, Emreli a právě Pekhart, pod nimi Josué. A my potom při bránění zaspali. Druhá věc je ovšem ztráta, kterou jsme před gólem udělali, takové kvalitní hráči v Evropě trestají. Bylo to laciné.

Podepíše se neúspěch a fakt, že budete pouze v Konferenční lize, na možných odchodech a složení kádru?

Nemyslím si. Z ekonomického hlediska může být Konferenční liga pro klub nakonec výhodnější než Evropská, nám šlo spíš i sportovní ambice, chtěli jsme hrát lepší soutěž. Ohledně kádru však máme jasnou představu, víme, s kým chceme sezonu absolvovat a tenhle výsledek na to vliv nemá.