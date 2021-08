Sedm let bez evropské trefy, Tecl a jeho smutné čekání: Nepomohl jsem

Pořád platí, že v s červenobílým znakem a hvězdou na hrudi gól v Evropě nedal.



„Těžko se mi to hodnotí,“ mluvil polohlasem, když po zápase s Legií (1:2) odpovídal na otázky. V hlavě měl pořád klíčový moment, zlom, kdy mohli slávisté po jeho šanci utéct na rozdíl dvou branek...

Měl čas se podívat, kde stojí brankář Boruc. Po hrubce domácího beka Holownii, který poslal zpětnou přihrávku přímo do běhu Tecla, to byla tutovka jako hrom. „Hrozně mě mrzí, že jsem ji neproměnil. Kluci na hřišti nechali všechno a já jim vůbec nepomohl,“ pravil sklesle.

Ve velké šanci na začátku druhého poločasu klíčové odvety o Evropskou ligu trefil gólmana Boruce do levé nohy. Už podruhé v zápase proti polské legendě v bráně selhal.

„Kdybych věděl, proč šance neproměňuje, mohl bych mu poradit a on by je pak dával,“ reagoval kouč Jindřich Trpišovský. „Je dobře, že se do příležitostí aspoň dostává.“



Ale to Tecl nebere. Žralo ho, že ani jednu ze svých dvou gólovek ve čtvrtek večer nedotáhl. Že neukončil své předlouhé čekání. „Kdybych dal na dva nula, nevěřím, že by Legia našla sílu na vyrovnání.“

Od svého návratu z Jablonce v roce 2018 už Tecl zvládl ve Slavii šestnáct evropských zápasů, přes šest set minut fotbalu. Ale žádný gól.

Přitom kdysi byl v Plzni i v pohárech velice produktivní: dvacet startů, sedm gólů... například v Mariboru pomohl Viktorii slavně přímo do skupiny Champions League a střílel dokonce i na Manchesteru City. Jenže od zmiňované vítězné hlavičky proti Lyonu z března 2014 jako když utne.

„S proměňováním šancí máme problém od začátku sezony, kolikrát nehrajeme špatně, ale neproduktivita nás sráží. Musíme na tom pracovat,“ ví Tecl, který příští týden oslaví jedenatřicáté narozeniny.

Před startem sezony jistě sám nečekal, kolik příležitostí ve vypjatých zápasech o Evropu dostane. Pomohla mu zranění parťáků Kuchty či Krmenčíka, odehrané minuty by teď ovšem dost možná vyměnil za postup.

„Chtěli jsme minimálně Evropskou ligu, kterou nemáme,“ litoval. „Mrzí nás to, tohle jsme nezvládli.“