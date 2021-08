Nasazenou Slavii atraktivní los nečeká, Jablonec je ve třetím koši

Slavia toužila hrát Ligu mistrů, ale letní pohárová kvalifikace se jí nepovedla.

Nejdřív v boji o Champions League nestačila na Ferencváros Budapešť, v opravách v play off o Evropskou ligu neuspěla ani proti Legii Varšava, když ve čtvrteční odvetě podlehla 1:2.

Následoval tak sešup do Konferenční ligy, kterou měla jistou už po skončení minulé sezony a považovala ji jen za útěchu.

Jde o nově vytvořenou pohárovou soutěž, z elitních západoevropských lig ji zastupují jen AS Řím, Tottenham, Union Berlín a Rennes. Španělsko tam svůj tým ani nemá, pět klubů totiž vyslalo do Champions League a další dva do Evropské ligy.

Ta byla cílem Slavie po vyřazení z předkola Ligy mistrů, ale souboj s Legií nezvládla.

Slavii tak nečeká příliš atraktivní los, vyhne se totiž nasazeným týmům AS Řím, Tottenhamu, Basileji, FC Kodaň, Gentu, Alkmaaru a Linci.

Z druhého koše jsou pro fanoušky lákavé snad jen Feyenoord Rotterdam či Rennes, ostatní kluby sídlí od Prahy směrem na východ.

A lepší to není ani dál, byť ve třetím koši je například Union Berlín nebo Arnhem. Ale také tam číhá soupeř z Kazachstánu, z Ázerbájdžánu, z Estonska, z Bulharska. Přijatelný by byl Slovan Bratislava.

Ve třetím koši je druhý český zástupce Jablonec, který se zmíněnými týmy (Union Berlín, CSKA Sofie, Vitesse Arnhem, Slovan Bratislava, Alaškert, Flora Tallin, Kajrat Almaty) potkat nemůže.

Ve čtvrtém jsou kyperské kluby Omonia Nikósie a Anrothosis Famagusta s bývalým slávistou Hušbauerem, outsider Lincoln Red Imps z Gibraltaru, dánský Randers, HJK Helsinky, Maccabi Haifa, norské Bodö Glimt, Mura Murska Sobota ze Slovinska.

Za účast v Konferenční lize dostane každý z účastníků bonus 75 milionů korun, losuje se v pátek 27. srpna od 13.30.

Ze skupiny do jarní vyřazovací fáze postoupí přímo jen vítěz, druzí v pořadí bude hrát vyřazovacím systémem s týmy ze třetích míst Evropské ligy.