Řím má přátelák na Slavii, my svedli válku, nelíbí se kouči Lazia kvůli derby

Lazio v úterý v tvrdé bitvě porazilo Feyenoord Rotterdam 1:0, čímž zvýšilo naděje na postup do jarní vyřazovací části Champions League.

Na přípravu na duel proti AS Řím, který se hraje v neděli od 18.00, má tedy Sarri takřka pět dnů.

Kdežto rival teprve ve čtvrtek večer hraje na Slavii zápas v Evropské lize. Do Itálie se vrátí v pátek a za další dny už se hraje. Lazio je tak ve značné výhodě. S tím však nechoďte na Sarriho.

„AS Řím to má jako přátelák, jenže my jsme museli hrát na krev, bylo to jako válka. V tom je zásadní rozdíl,“ prohlásil.

Italský kouč zřejmě zapomněl, jak se před čtyřmi lety s Chelsea proti Slavii zapotil. Po vydřené výhře 1:0 v Praze měla odveta v Londýně bláznivý průběh.

Chelsea ve 26. minutě vedla už 4:1, ale krátce po půli Ševčík dvěma góly vrátil Slavii do hry. Měla velký tlak, k vyrovnání byla blízko a pak už by jí k postupu chyběl jediný gól. Už však žádný nedala, Chelsea vyhrála 4:3 a Sarri si pořádně oddechl.

Trenér Chelsea Maurizio Sarri a slávistický kouč Jindřich Trpišovský se zdraví po úvodním čtvrtfinále Evropské ligy.

„Po poločase si možná někteří hráči mysleli, že postupujeme, ale proti tomuhle soupeři to byla chyba. Za posledních dvacet let jsem nezažil tak fyzicky nadupaného soupeře. Takové nasazení, takové zrychlení, tolik naběhaných metrů ve sprintu! Proto jsem věděl, že druhý poločas nebude jednoduchý,“ prohlásil tenkrát Sarri na tiskovce.

Rozhodně AS Řím v Edenu „přátelák“ nečeká.

Slavia před dvěma týdny v Římě po jasném průběhu podlehla 0:2 a doma chce výkon proti slavnému soupeři zásadně vylepšit. A porazit ho.

AS Řím dosud ve skupině neztratil ani bod. Postup do jarní vyřazovací fáze v konkurenci Šeriffu Tiraspol a Servette Ženevy by mu uniknout neměl, takže na Slavii by kouč José Mourinho mohl nasadit náhradníky, aby si opory před nedělním derby s Laziem odpočinuly.

V případě porážky však bude ohrožena první příčka, z níž se postupuje přímo do osmifinále Evropské ligy. Zatímco druhý tým v pořadí musí absolvovat ještě jedno kolo play off proti jednomu ze soupeřů z třetích míst Ligy mistrů. Je tak velký rozdíl být ve skupině první, nebo druhý.

„Říkám, že zařadit derby do týdne, ve kterém se hrají evropské poháry, mi nepřijde ta nejinteligentnější věc z celé ligy. Zdá se, že těm, kteří o tom rozhodují, je fotbal cizí. Dalo se to řešit jinak,“ řekl Sarri.

Těžké utkání proti Feyenoordu odnesli zraněními útočník Zaccagni a záložník Luis Alberto. Není jasné, jestli na derby budou k dispozici. I proto byl Sarri naštvaný. „Máme o ně trochu obavy,“ poznamenal.