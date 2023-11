Ať hrají Lukaku i Dybala, přeje si Trpišovský. Proti Římu chce odčinit Plzeň

I když porážka s Plzní je minulostí, Trpišovský se k ní na tiskové konferenci před duelem s AS Řím vracel.

„Za celou dobu, co jsme s trenéry tady, se možná nic podobného nestalo. Ale všechno zlé je k něčemu dobré, je důležité se poučit a proti AS Řím předvést úplně jiný výkon,“ zdůraznil.

Před dvěma týdny Slavia podlehla v Římě 0:2 a před odvetou ví, že se bude muset obejít bez Matěje Juráska, který odkulhal z posledního utkání proti Plzni.

Slavia - AS Řím ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

„Bohužel se potvrdilo, že jde o vážnější poranění kotníku a vazů. První predikce je minimálně na tři týdny, pak se uvidí. Máme i některé otazníky u Schranze, ale zase se nám vrací Tomáš Holeš,“ řekl Trpišovský.

Jak to vypadá s Petrem Ševčíkem, který byl na předzápasovém tréninku?

Trénuje s námi týden a bude připravený na část zápasu. Chyběl nám. Jedna z věcí, které nás v sezoně trápí, je, že naši střední záložníci nemají více než dvě asistence. Trpí tím i další ofenzivní hráči a věříme, že s návratem Petra se tohle zlepší. Na dvacet nebo třicet minut by nám mohl pomoct.

Vzhledem k poměrně komfortní pozici ve skupině Evropské ligy a posledním dvěma porážkám: bude vás možná víc než výsledek zajímat i předvedená hra?

Chceme se rehabilitovat za neděli, protože cítíme, že jsme proti Plzni po emoční stránce, bojovností i zarputilostí zůstali hodně dlužní sami sobě a hlavně lidem. Byli jsme hodně nespokojení. Teď nás čeká další velký zápas, velký tým a top kvalita. Bude záležet i na tom, co nám soupeř dovolí, ale rozhodně budeme apelovat na to, abychom se ukázali v jiném světle. Chceme předvést to nejlepší, co v nás je.

Přemýšlíte nad změnami v sestavě či v rozestavení? A prozradíte tradičně, kdo nastoupí od začátku?

Můžu říct, že se vrátí Tomáš Holeš. A sestavu chceme postavit tak, abychom během zápasu mohli přecházet z jednoho rozestavení do druhého. AS hodně mění postavení hráčů nahoře, na to musíme být připravení.

Zatímco pro vás jde před domácím publikem o jeden ze zápasů podzimu, pro AS Řím spíš o další z mnoha. Navíc je o víkendu čeká derby proti Laziu. Může to průběh utkání ovlivnit?

Nevím, ale je pravda, že pro celou Slavii jde o velký zápas. Vážíme si toho, že ho vůbec můžeme hrát. Doufám, že k tomu tak přistoupíme, že budeme létat po hřišti a že předvedeme jinou tvář než v neděli ve druhém poločase.

Lukaku dal zatím gól v každém pohárovém zápase sezony a v Evropské lize se dokonce trefil ve čtrnácti zápasech v řadě. Dá se vůbec bránit?

Ta bilance je výjimečná stejně, jako je on výjimečný hráč. Jeho herní způsob je navíc dost specifický, připravovali jsme se na něj už v Římě, ale obrovskou kvalitu mají v týmu soupeře samozřejmě i ostatní hráči, takže pokud se soustředíte pouze na něj a zdvojujete ho, otevírá se prostor pro další. Lukaku je silný hlavně zády k bráně, v soubojích. A když zapne turbo, jako u druhého gólu v Římě, je schopný jít rychle za obranu.

V italských médiích se však spekuluje, že on ani Dybala v Praze nenastoupí.

Byl bych radši, kdyby hráli. Pro nás jsou přece evropské základní skupiny svátek a snažíme se tam dostat právě proto, aby pak v domácích zápasech mohli lidi přijít na velké kluby a velké hráče. Je to trochu jiné než v lize, kde si člověk občas upřímně přeje, aby někdo z hráčů nenaskočil. Ale tady i sami kluci chtějí potkat ty nejlepší. A fanoušci je chtějí vidět.