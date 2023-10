Trpišovského potěšil jen Mourinho. Za čtrnáct dní budeme lepší, vzkázal

Mourinho kvůli dobíhajícímu čtyřzápasovému trestu nemohl na lavičku, celý zápas sledoval z prosklené lóže. Ale ještě než utkání skončilo, zvedl se a spěchal dolů: mimo jiné proto, aby pozdravil slávistického kolegu a poděkoval mu za pochvalná slova na předchozí tiskové konferenci.

„Jsem rád, že jsme se mohli vidět. Moc si vážím toho, že za námi zašel, byl to pro mě obrovský zážitek,“ vyprávěl Trpišovský. „Chtěl bych mu za to poděkovat.“

Co řekl Mourinho „S trenérem Slavie jsme se v rychlosti pozdravili, chtěl jsem mu poděkovat za to, co o mně řekl na předzápasové tiskovce. Určitě to pro jeho tým nebylo jednoduché utkání. Kdybychom jim nechali prostor, budou hrát, je důležité proti nim mít dynamiku, energii. Ta nám postupně klesala, ve druhé půli byla Slavia velice dobrá. Což je dobrá zpráva pro naše hráče, protože to v Praze bude velice zajímavý zápas.“

Byla pro vás škola vést tým proti Mourinhovi?

Obrovská. Bylo to znát, jak jeho tým reagoval na naše změny, byli na nás fakt dobře nachystaní. Dělali nám velké problémy přesně v tom, co nám problémy obvykle dělá - věděli o tom a uměli toho využít.

Celkově vás AS Řím hlavně v první půli výrazně přehrál.

Ukázali velkou technickou kvalitu. V práci s míčem i v kombinaci byli hlavně v prvním poločase jednoznačně lepší. Vstoupili jsme do toho špatně, soupeř obě šance po našich ztrátách proměnil. Nedařilo se nám dostupovat, dostávat je pod tlak. Cítili se pak komfortně.

Čím to bylo?

Z padesáti procent naše vina, z padesáti procent dobrá práce AS. Špatný vstup nás hodně ovlivnil, soupeř se uklidnil, nám to uškodilo. Bylo to vidět na nepřesnostech, nedorazech. Projevilo se i to, že soupeř hrál ve složení, které jsme moc nechtěli: jeden hrotový hráč, dva podhrotoví.

A druhý poločas?

Ten jsme začali celkem dobře, ale soupeř hrál se zajištěnou obranou, čekal na díry v naší defenzivě. Sice je netrestal, ale ani my jsme neproměnili některé příležitosti. Nepustili nás ani do závěrečného tlaku, hlídali si to. Vyhráli zaslouženě, pro náš tým jsou takové zápasy školou.

Hlavně pro obránce, kteří museli hlídat hromotluka Lukaka i šikovného El Shaarawyho.

Souhlasím. Je to velká škola hlavně v práci s prostorem, musíte reagovat na to, že si seskakují do meziprostorů. Taky první dotek a krytí míče... To jsou největší rozdíly. Technika v ofenzivní fázi. Udržení míče pod tlakem. První dotek do prostoru. Jediné pozitivum ze zápasu je pro nás právě tahle zkušenost pro kluky, kteří doteď nehráli před takovou návštěvou. Ve druhém poločase už bylo vidět, že jsme se s tím srovnávali líp.

Právě s Lukakem jste si po zápase chvíli povídal. O čem?

Vzpomínali jsme na vzájemný zápas ještě v době, kdy hrál za Inter, říkal, že si nás pamatuje. Bylo to zdvořilostní: že máme dobrý tým, že je těžké s námi hrát, že se uvidíme za čtrnáct dní... Tak jsem mu říkal, že za čtrnáct dní budeme určitě lepší než tentokrát.

Co musíte změnit, aby to tak opravdu bylo?

Víc věcí. Potřebujeme daleko větší sebevědomí, jiné mentální nastavení. Být otravnější, dotěrnější. Tentokrát jsme od soupeřů byli dost daleko. Můžeme změnit rozestavení, ale to oni taky. Důležitější pro nás bude víc držet míč, v první půli to byl festival technických chyb, měli jsme velký respekt. Spousta přihrávek šla do strany, špatně jsme pracovali s prostorem, což stálo hodně sil. A AS má tak dobré hráče, že chybu sami neudělají, pokud na ně nevytvoříte velký tlak. Tady jsme nebyli takoví, jací umíme být. Věřím, že doma to bude lepší.