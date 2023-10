Slávistický kapitán: Moje chyba v první minutě? Soupeři hodně pomohla

Tak co se tedy stalo?

Chtěl jsem si balon pokrýt a dát malou domů, abychom zůstali v držení míče. Bohužel mi to El Shaarawy nějak vypíchl mezi nohama a ještě jsem o soupeře nešťastně brnknul. Pak to prostě vyřešili kvalitně, protože jsou to výborní hráči.

Také u druhého gólu jste byl vy. El Shaarawy kolem vás prohodil míč a Lukaku pak prudce zakončil.

Prostě smůla. Věděli jsme, že to dávají z jedničky a hned jdou za nás. Já mu to v první chvíli zblokoval, ale jemu se míč odrazil do kroku a zase to dohráli do kvality. Dvě šance, dva góly a pro nás už bylo strašně těžké poločas dohrát. Taky jsme chtěli zahrozit, ale kvalita byla na jejich straně.

Rozhodla tedy první minuta? Byla to natolik těžká rána?

S tak dobrým soupeřem je těžké prohrávat od první minuty. Nevím, jestli to rozhodlo, ale zápas se nám strašně ztížil. Oni si mohli hrát to svoje a čekat na naši chybu. Dost jim to pomohlo.

Nebylo pro vás nezvyklé nastoupit na pravém stoperu?

Nic nového to pro mě nebylo. Na takové pozici jsem hrál poněkolikáté. V tom nebyl žádný problém.

Ale po dvaceti minutách jste šel do středu obrany.

Protože jsme začali hrát na čtyři obránce, abychom se dostali víc na balon.

Museli jste zásadně překopávat taktický plán?

Oni hráli ve třech nahoře a dobře nás presovali, tak jsme změnili rozestavení, abychom se víc dostávali na balon. Pomohlo nám to, drželi jsme víc míč, unavili jsme je, ale jejich kvalita dopředu prostě rozhodla.

Jak se hlídají takoví borci?

El Shaarawy je rychlostně vybavený, Lukaku je silák. A když se rozběhne, je hrozně rychlý taky. My hráli na riziko, což je nám vlastní, ale bohužel nás potrestali. V poli to bylo vyrovnané, rozhodla kvalita v útoku.

Myslíte, že za čtrnáct dní v Edenu bude AS Řím hrát jinak?

To si nemyslím. Co jsme koukali na video, tak hrají všechno podobně. Mohlo by nám hrát do karet domácí prostředí. Fanoušci nás poženou.

Na konci jste měli před fanoušky dlouhou děkovačku. Nemísily se ve vás pocity?

Mrzelo mě, že jsme neuhráli lepší výsledek. Ve druhém poločase nebyl náš výkon špatný, klidně jsme mohli snížit. Myslím, že jsme neodehráli úplně špatný zápas, ale mrzí mě chyby. Škoda, že jsme fanouškům nedali lepší výsledek.