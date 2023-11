Každý zápas je životní! Mourinho v Praze: špatné vzpomínky i rýpanec do Sarriho

Když se ho kdosi z italských žurnalistů zeptal na vyjádření Maurizia Sarriho, trenéra Lazia, který v úterý prohlásil, že zatímco jeho tým před nedělním městským derby svedl v Lize mistrů proti Feyenoordu válku, AS Řím čeká ve čtvrtek v Evropské lize na Slavii pouhý přátelák, odvětil: „Pan Sarri by měl mít ke Slavii větší respekt. Ale takový je zkrátka rozdíl mezi trenérem, který má jen pár trofejí, a tím, který jich má šestadvacet...“

Typický Mourinho! Už ho poznáváte?

Než vešel do zaplněného sálu a nahlas pozdravil všechny přítomné, zastavil se před dveřmi a několik sekund civěl do telefonu. Pak se posadil, odložil brýle na čtení a než organizátoři před prvním dotazem zprovoznili stávkující mikrofon, netrpělivě si poklepával prsty do stolu.

Stadion v Edenu poznal už před deseti lety při finále o evropský Superpohár, v němž s Chelsea podlehl Bayernu Mnichov, který tehdy vedl jeho rival Pep Guardiola, v penaltovém rozstřelu.

Slavia - AS Řím ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

Nepříjemnou vzpomínku slavný Portugalec asi příliš oživovat nechtěl. Odpověděl až na druhý pokus.

„Jo, pamatuju si,“ začal. „Ztratili jsme vedení a pak jsme celé prodloužení hráli o deseti.“ Jako by i po těch letech pořád cítil nespravedlnost.

Mimochodem, rozhodující penaltu tenkrát v modrém dresu Chelsea neproměnil jistý Romelu Lukaku, tehdy ještě dvacetiletý zobák s dredatým účesem. Dnes je bezmála dvoumetrový hromotluk jednou z hlavních zbraní AS Řím, které chce ve čtvrtek večer v Praze stvrdit postup do jarní fáze Evropské ligy.

Momentky ze zápasu o evropský Superpohár v pražském Edenu: dvacetiletý Romelu Lukaku neproměnil rozhodující penaltu, slavný kouč José Mourinho zažil nepříjemnou porážku.

Před dvěma týdny Lukaku na Olympijském stadionu vstřelil Slavii jeden gól a v Edenu už v minulosti pálil za Inter Milán nebo belgickou reprezentaci.

Jestli nastoupí i nyní, je i vzhledem k nabitému programu Římanů nejisté.

„Očekávám mnohem těžší zápas než před čtrnácti dny,“ varoval Mourinho. „Už jen proto, že doma jsme dali první branku po několika vteřinách a ve dvacáté minutě už jsme vedli dva nula. Slavia je nesmírně silný a kvalitní tým s výbornou organizací hry jak v ofenzivě, tak v defenzivě,“ chválil.

A opět nezapomněl připomenout: „Na lavičce mají také velmi dobrého trenéra.“

Což je vyznamenání pro Jindřicha Trpišovského, za nímž Mourinho po úvodním duelu v Římě zašel, aby jej osobně pozdravil a pogratuloval k výkonu.

Přímo na lavičce být kvůli trestu, jejž schytal za výstup vůči anglickému rozhodčímu Taylorovi po prohraném květnovém finále Evropské ligy se Sevillou, nemohl. A poslední dílek z čtyřzápasového distancu si Mourinho odpyká právě v Praze, kde zasedne pod střechou stadionu vedle klubových analytiků.

Slavný portugalský kouč José Mourinho z AS Řím na tiskové konferenci v pražském Edenu před zápasem Evropské ligy na Slavii.

Z nadhledu jistě uvidí odhodlaného soupeře, pro kterého půjde o jeden z největších zápasů podzimu a celého roku. Italští novináři dokonce mluvili o životním zápase slávistů.

„Ale pozor, pro mě je životní každý zápas. Od samého začátku kariéry,“ zdůraznil Mourinho. „Takže pokud tohle říkal můj protějšek na tiskovce, já s ním jedině souhlasím.“