Nebyli jsme tak nechutní, jak umíme být. Trpišovskému se výkon proti Plzni nelíbil

V lize tak po čtrnáctém kole už není neporažené mužstvo, Slavia se navíc nevrátila na první příčku před Spartu. „Tabulka mě teď trápí ze všeho nejmíň,“ reagoval Trpišovský. „Spíš mi v hlavě leží, proč jsme to nedohráli, proč jsme nebyli takoví, jací umíme být.“

Čím si prohru vysvětlujete?

Postupem času se náš výkon zhoršoval, zatímco Plzeň se zlepšovala. Obě gólové situace vyplynuly z rychlé rozehrávky, z přenesení hry. My pozdě přepli, nezachytili náběh... Škoda. Je špatně pustit soupeře do dvou sólových náběhů.

I ve statistikách vás Plzeň předčila.

Je to vypovídající. Hrála velice dobře, měli jsme strašné problémy s Ibrou Traorém, vyhrával hrozně moc soubojů. My je naopak prohrávali, na můj vkus až moc, hlavně po změně stran. Nebyli jsme agresivní, nebyli jsme takoví nechutní, jak umíme být. Musíme si to rozebrat.

Chybí vám momentálně hráč jako Traoré? Třeba do rotace?

Ibra potvrdil, co všichni víme: tyhle velké zápasy umí. Vyžívá se v nich, ukazoval to několik let u nás. Hodily by se nám jeho mentální schopnosti, vybrané míče. Není to moc vidět, ale čtením hry a zkušenostmi týmu pomáhá. Třeba u prvního gólu - rychle rozehrál standardku, otočil hru a tím to vzniklo. Je to nadstandardní hráč.

Většinou si v podobných utkáních pomáháte střídáními. Tentokrát vám tolik neprospěly, souhlasíte?

Je to tak. Rozhodilo nás střídání Matěje Juráska, kterého jsme museli pár minut po příchodu na trávník nahrazovat. Hodně jsme se o něj chtěli opírat, připravovali jsme jej, že půjde zhruba kolem šedesáté minuty do hry, aby nám pomohl. Výkon v druhé půli byl celkově špatný a ani střídání nám jej tentokrát nepomohla změnit. Chtěli jsme si vytvořit tlak, ale byla z toho jediná střela...

Jak na tom Jurásek je? Jeho zranění nevypadalo dobře.

Matěj stoprocentně nebude připravený na čtvrtek proti Římu, bude to na delší dobu. Předběžné zprávy jsou, že kosti by snad mohly být v pořádku, ale poškození měkkých tkání je hodně vážné.

Plzeňský trenér Koubek proti vám má skvělou bilanci pěti vítězství a jen dvou porážek. Vymýšlí na vás něco speciálního, nebo je to náhoda?

Já si ho hrozně vážím, je to skvělý trenér, možná trošku nedoceněný. Víme o jeho kvalitách. A proti nám bývá hrozně produktivní. Znám ho ještě od jeho působení na Kladně v dorostu kdysi, vím, jak dobrý trenér to je, jak fotbal vidí, jak si na některých věcech zakládá. A stále to dokazuje.