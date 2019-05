Napětí v Chelsea. Hráči se nepohodli a naštvaný kouč Sarri opustil trénink

„Nic zvláštního. Mauriziovu frustraci nezapříčinil žádný z fotbalistů,“ ujistil tiskový mluvčí klubu. „Naštvalo ho, že v závěru tréninku nemohl s týmem nacvičit standardní situace, protože na stadionu byla média.“

Nebývá zvykem, aby před tak důležitým zápasem zůstaly kompletní tréninky otevřené novinářům. Zpravidla se po patnácti minutách zavírají, nicméně UEFA před finále rozhodla jinak a zájemci proto viděli jak poslední přípravy fotbalistů Arsenalu, tak i tolik diskutovanou jednotku Chelsea.

Co před posledním utkáním v sezoně naznačila?

Že nálada v týmu rozhodně není ideální. Hvězda týmu Eden Hazard je na odchodu, dříč ze zálohy N’Golo Kanté má zdravotní problémy a na kouče Sarriho doléhají spekulace o jeho budoucnosti.

„Jestli má zápas proti Arsenalu rozhodnout o mém případném setrvání v klubu, tak bych radši odešel hned,“ tvrdil minulý týden novinářům. „Přece nemůžete po desetiměsíční systematické práci hrát o všechno během pouhých devadesáti minut,“ zlobil se.

Britská média v posledních týdnech píší, že by Sarriho mohl po sezoně nahradit Frank Lampard, jedna z klubových legend. Novým sportovním ředitelem by se měl podle informací Sky Sports stát Petr Čech.

Tempers fraying in the Chelsea camp? 



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd