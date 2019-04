Sarri se klaněl Slavii: Tak fyzicky nadupaný tým jsem neviděl dvacet let

To Sarriho nadzvedlo natolik, že ani na tiskové konferenci po vítězném a postupovém zápase nešetřil kritikou směrem k vlastnímu týmu. Slavii naopak opět vychválil - tentokrát ještě víc než po úvodním zápase v Praze.

„Na konci prvního poločasu si už možná někteří hráči mysleli, že postupujeme, ale proti tomuhle soupeři to byla chyba,“ začal své hodnocení. „ Za posledních dvacet let jsem nezažil tak fyzicky nadupaného soupeře. Takové nasazení, takové zrychlení, tolik naběhaných metrů ve sprintu! Proto jsem věděl, že druhý poločas nebude jednoduchý.“

A nebyl. Slavia Chelsea přitlačila hned v jeho úvodu, najednou se hrálo podle úplně jiného scénáře než v první půli. To Sarriho rozlítilo, proto před novináři nasadil kritický tón.



„Opakuje se to, v poslední době nám hlavně začátky druhých poločasů nevychází. Musíme to vyřešit, je to náš velký problém,“ kroutil hlavou. „Přitom jsme si v kabině říkali, že chceme začít stejně jako v první půli. Ale neudělali jsme to. Proč? Nevím! Není jednoduché to pochopit. Kdyby ano, vyřešili bychom to.“

Angličtí novináři se s takovým hodnocením nespokojili a ptali se italského kouče, co v budoucnu změní, aby se výpadky neopakovaly. Až v tu chvíli se Sarri poprvé pousmál a reagoval suchým humorem.

„Možná bych mohl přestat chodit o poločase do kabiny. Třeba by to pomohlo,“ ušklíbl se. „V Evropské lize chceme do finále, chceme celou soutěž vyhrát. Ale tenhle zápas nám ukázal, že to nebude jednoduché.“



Na chvíli se ještě při hodnocení vrátil i ke Slavii - tentokrát ale v trochu jiném tónu. Jako by otočil a začal svůj tým bránit.

„Víte, oni během sezony určitě mají možnost víc potrénovat, v tom mají výhodu,“ zamyslel se. „My jsme odehráli už 54 zápasů. Na konci sezony jich budeme mít přes šedesát, v takovém rytmu se moc nedá trénovat. Slavia hrála možná nějakých pětatřicet až čtyřicet utkání, mají víc času na přípravu. To může být důvod.“