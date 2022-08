Trpišovský: Nejsme tým, který by si stoupl a bránil. Sor? Není fit, ale chce hrát

Slavia má nakročeno do závěrečného předkola Konferenční ligy, nejprve však v Řecku musí dokončit misi s názvem Panathinaikos.

Panathinaikos - Slavia ve čtvrtek od 19:30 ONLINE

Před týdnem ji rozehrála nadějně, domácí utkání vyhrála 2:0 a v Aténách si proto může dovolit i o gól prohrát. Těžko se však na něco podobného bude ve čtvrtek večer spoléhat.

„Není to náš styl,“ kývne trenér Trpišovský.

Ale asi počítáte s tím, že na vás Panathinaikos od prvních minut vletí.

I proto bude strašně důležité, jak do utkání vstoupíme. Vnímáme, že domácí mají skvělé mužstvo, což ukázali třeba i v přípravě s Leverkusenem, s nímž remizovali. Nebo na jaře v těžkých zápasech s Olympiakosem. Mají skvělé individuality, do toho místní bouřlivé prostředí. Určitě budou mnohem nebezpečnější než v prvním zápase a hodně nás prověří. Musíme se soustředit na to, abychom byli silní vepředu i vzadu, abychom měli v sestavě ideální balanc.

Prozradíte, kdo ze zraněných hráčů se dal před odvetou dohromady?

Víte, že Provod i Ewerton s námi do Atén ani neodletěli, u dalších se budeme teprve rozhodovat. Usor v pondělí ještě netrénoval, ale v úterý už se zapojil a věříme, že v tom bude pokračovat i teď před zápasem. U Ševčíka je to horší: zraněné místo je pořád bolestivé a pravděpodobně uvidíme až po čtvrtečním rozcvičení. Vidím to u něj padesát na padesát.

Od prvního zápasu sezony na Gibraltaru nenastoupil útočník Sor. Jak je na tom?

V úterý absolvoval lehký trénink, zatím bez týmu. A počítáme s tím, že půjde do předzápasové přípravy. Je to spíš o jeho pocitu, prahu bolesti a o tom, co bude chtít riskovat. Doléčený ještě není, ale chce hrát. Minimálně na část zápasu by měl být nachystaný.

Vyřešit ještě musíte díru uprostřed obrany - kvůli trestu za červenou kartu vám bude scházet Santos. Stáhnete Holeše ze zálohy, nebo při případné absenci jiného záložníka Ševčíka nebudete chtít rozbít celý střed hřiště?

Je pravda, že tato rovina v našem rozhodování patrně bude hrát roli. Tomáš má s tím postem obrovské zkušenosti, ale záleží i na zdravotním stavu Petra. První zápas jsme do defenzivy zvládli dobře, hrálo se ovšem na úplně jiném povrchu, za jiného stavu, v jiné kulise. Ale nabízí se, abychom zachovali, co fungovalo, a sestavu jen typologicky doplnili.

Neustále omílaná bouřlivá kulisa je před zápasem jedním z hlavních témat - i pro vás trenéry?

Rozhodně. Příprava před takovými zápasy bývá detailnější, soustředíme se i na věci, které v zápase mohou nastat. Hodně důležití jsou pak hráči nejblíž ke střídačce, kterým můžeme předávat případné pokyny. Za dobu, co je známe, navíc máme spoustu gest a posunků, které stačí ukázat a kluci na trávníku přesně vědí, co a jak. Informací, které si jeden přes druhého budeme posílat, bude každopádně víc než jindy.