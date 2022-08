ONLINE: Panathinaikos - Slavia, v obraně Kačaraba, vpředu začíná Lingr

Atény (Od našeho zpravodaje) - Slávističtí fotbalisté v Aténách usilují o postup do play off Konferenční ligy. Na chátrajícím stadionu Panathinaikosu hrají odvetu 3. předkola, do níž si přivezli náskok 2:0. Utkání můžete sledovat od 19:30 v podrobné online reportáži minutu po minutě.