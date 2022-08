Je to vůbec tráva? Slavia testovala zvláštní povrch: Hlavně hodně vody!

Není to nic, co by slávisty na místě vyloženě zaskočilo. Už minulý týden trenér Jindřich Trpišovský zmiňoval jako jeden z faktorů pro odvetu i velmi specifický terén.

Panathinaikos - Slavia ve čtvrtek od 19:30 ONLINE

Trávník je kratičký, podložení velmi tvrdé.

„Bude to na lisovky,“ věděl Holeš, aniž by si hrací plochu pořádně otestoval. „Nastoupil jsem na podobném povrchu kdysi na Kypru. Bude to chtít hlavně hodně vody, jinak bude hřiště hodně pomalé,“ obává se.

Slavii čeká utkání o postup do posledního pohárového předkola, ve kterém v případě úspěchu narazí na lepšího z dvojice Čenstochová - Trnava.

„Po domácím vítězství dva nula jsme k postupu blíž. Nechci mluvit v procentech, ale výhodu máme velkou,“ cítí Holeš.

Přesto řecký soupeř pořád věří, že v horkém prostředí může favorita z Česka potrápit. Třeba vstřelí rychlou branku, probudí vášnivé publikum, které na evropské zápasy čekalo pět let...

„Když se dostanete pod tlak a stadion začne bouřit, je to vždycky hodně obtížné. Proto nesmíme domácí pustit do hry, nedat jim šanci, aby probudili fanoušky,“ zmíní Holeš.

„Ale jestli se na bouřlivou kulisu dá speciálně připravit? Podle mě ne. Po minulé sezoně a utkáních na Feyenordu nebo ve Varšavě jsme však zkušenější. Nachystat se ale musí v hlavě každý sám,“ dodal.