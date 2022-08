Stoletá ruina, které spadla střecha. Přesto může slávisty (zase) postrašit

Popraskala a propadla se.

Pod náporem zhruba dvaceticentimetrové vrstvy mokrého sněhu nevydržela a podlehla svému stáří. Štěstí, že dole na ulici nikoho nezabila.

Panathinaikos - Slavia ve čtvrtek od 19:30 ONLINE

Když se z Alexandras Avenue mezi vzrostlými akáty podíváte nahoru, spatříte stopy, které je zbytečné maskovat.

Proč taky? Tady je totiž všechno staré, omšelé, oprýskané a stokrát přestříkané zelenobílými spreji.

Zároveň ovšem unikátní a svébytné. Však to fotbalová Slavia pozná, až ve čtvrtek večer vyběhne k odvetě třetího předkola Konferenční ligy.

I když má velmi slušný náskok 2:0, nemůže si být jistá, že nepodlehne atmosféře, která se na ni chystá. „Na to se nedá připravit. Proto musíme hrát aktivně, ať diváky nedostaneme do zápasu,“ odtušil kapitán Tomáš Holeš. Ale jak to udělat?

Ta rovnice Panathinaikosu je jednoduchá a neustále se opakuje.

Vášniví příznivci + kultovní aréna = peklo pro soupeře.

Už v roce 1960 to zažil Hradec Králové, celý druhý poločas se zuby nehty bránil, leč po odvetné remíze 0:0 nakonec postoupil do čtvrtfinále Poháru mistrů. V sezoně 2001/02 tady pohořela Slavia i Sparta. Za ostnatými dráty, které oddělují civilní zónu od fotbalového hřiště, se totiž mění zákony.

Panathinaikos hrává ve dvanácti. Pod znakem zeleného trojlístku se brigáda fanoušků stává nesmírně důležitou zbraní. Hlavně fanatici, kteří ke vstupu používají bránu 13, jsou nechvalně proslulí.

Je vlastně s podivem, že Panathinaikos může používat arénu, která už dávno nevyhovuje pohárovým parametrům. Nejen kvůli popraskané střeše. Když to řekneme bez obalu, tak stadion Panathinaikosu je vlastně ruina. Jen pro ilustraci: odcházíte z tiskové konference, která se koná v prapodivném garážovém prostoru, pikolík vám chce otevřít dveře a upadne mu klika.

Zatímco slavné fotbalové značky po celém světě se předhánějí v tom, do jakého přepychu pozvou své příznivce, tady se zastavil čas. Reportéři mají místa v zasklených buňkách a na hráče během zápasů co chvíli prší zapalovače nebo mince, protože trávník je nechráněný. Nepočítáme-li tedy prostor za střídačkami, kde se tyčí vysoká a špinavá plexiskla, přes která máte zastřený výhled.

Odveta z Řecka živě na 02 TV Odvetu 3. předkola Konferenční ligy odvysílají stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Studio začíná od 19.00 hodin, moderátor David Sobišek přivítá experta Jakuba Podaného a slávistického brankáře Přemysla Kováře. Přímo z Athén přinese aktuální informace reportérka Denisa Doležalová, komentovat budou Tomáš Radotínský a Václav Pilný.

Stoletý stadion Apostolose Nikolaidise (to byl atlet, basketbalista a později úspěšný fotbalový trenér narozený v bulharském Plovdivu) bývá pro soupeře černou můrou.

Nejde ani tak o počet fanoušků, protože kapacita patnáct tisíc míst je spíš podprůměrná, nicméně atmosféra tu bývá až pekelná. Hrát tady prostě nechcete, pokud nemusíte.

Slavia musí, protože pro kvalifikační boje v Konferenční lize ještě Panathinaikos zažádal o výjimku - a dostal ji.

Posprejovaná aréna, která silně připomíná pražský Ďolíček, kde odnepaměti hrají Bohemians, stojí od roku 1922. Je taky zeleno-bílá. Je taky v oblasti plné činžáků a křižovatek, takže pokud nemáte dobrou orientaci, docela lehce ji můžete minout. Slavia si odsud chce odvézt postup a už nikdy se nevrátit.

Ostatně Panathinaikos novou éru už dlouho vyhlíží. Moderní stadion pro čtyřicet tisíc lidí měl na předměstí Votanikos vyrůst právě ke stoletému výročí klubu, ale jaksi došlo ke zpoždění, protože nebyly peníze. Start se odložil na léto 2025.