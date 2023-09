Těžší soupeř než v české lize. Ale doma se cítíme silní a sebevědomí, říká Priske

Příhoda ze středeční tiskové konference ukazuje, že Sparta je před čtvrtečním večerním vstupem do základní skupiny Evropské ligy proti Arisu Limassol v pohodě. „Rozpoložení je velmi dobré,“ souhlasil trenér Priske.

Když loni své angažmá na Letné začínal, tým neuspěl už v druhém předkole Konferenční ligy proti Stavangeru.

Sparta - Aris Limassol ve čtvrtek od 21 hodin ONLINE rozhodčí: Jérome Brisard - Alexis Auger, Aurélien Berthomieu (všichni Francie)

To letos v pohárových kvalifikacích svedl vyrovnané bitvy s FC Kodaň v boji o Ligu mistrů. V play off o postup do Evropské ligy v domácí odvetě přejeli sparťané Dinamo Záhřeb 4:1.

Byla to první sparťanská výhra pod Priskem v pohárech. Aby mělo mužstvo dobrou šanci na úspěch v základní skupině, bylo by dobré přidat hned druhou.

„Jsme v dobré formě, v dobré kondici. Na týmu pozoruju, že v posledních týdnech udělal několik kroků vpřed. Bylo skvělé, že se nám po reprezentační pauze podařilo po dobrém výkonu vyhrát,“ pochvaloval si Priske nedělní výhru nad Slováckem 5:0.

Bude to stačit na Evropu?

Máme velkou motivaci, jsme hladoví. Žádný zápas v Evropě určitě nebude jednoduchý, ale tady na Letné se cítíme silní a sebevědomí.

Doma jste přehráli Kodaň, účastníka Ligy mistrů, i Dinamo Záhřeb. Jakým soupeřem je Aris Limassol?

Jsou čerstvými šampiony Kypru, titul vyhráli poprvé v historii a poprvé jsou i v základní skupině pohárů. V týmu mají spoustu reprezentantů z různých zemí. Co jsme viděli, tak jsou lepší dopředu než dozadu. Silnou stránkou je rychlost, což pozná i tady Láďa Krejčí. Ale to není u zahraničních týmů nic neobvyklého. Jejich trenér prošel akademií Lipska, i proto hra vychází z jasných principů, jako jsou velká intenzita a represink. Bude to pro nás dobrý test a je jasné, že budeme muset podat ten nejlepší výkon, abychom mohli na tři body pomýšlet.

I vy hrajete doma hodně ofenzivně. Budete tak chtít soupeře přehrát, nebo budete spíš hrát opatrně?

Jsme doma, za zády budeme mít fanoušky a očekávám, že nastoupíme tradičně v plné síle a vysokém tempu. Ale to neznamená, že se nemusíme soustředit na defenzivu. Víme, na co si dát pozor. Bude to podobné jako v lize, i když si samozřejmě uvědomujeme, že týmy v Evropě mají vždycky o něco víc kvality.

Aris v play off o postup do základní fáze dal šest gólů Slovanu Bratislava. Jde z toho strach?

V Evropské lize si respekt zaslouží každé mužstvo, není jednoduché se do soutěže kvalifikovat. Musíme být připravení, ale nejdůležitější je, jak k zápasu přistoupíme my. Chceme se rozhodně držet našeho stylu hry, samozřejmě s mírnými úpravami podle silných a slabých stránek soupeře.

O víkendu jste poprvé postavil ekvádorského reprezentanta Ángela Preciada. Nasadíte ho i v poháru, byť je v týmu hodně krátce?

Už v neděli jsme říkali, že je připravený, fyzicky i takticky. Pracujeme s ním stejně jako s ostatními kluky v kádru, i když jako novému hráči se mu věnujeme po taktické stránce možná víc. Ano, je připravený naskočit.