Sparta vstupuje podeváté do skupiny Evropské ligy. Víc účastí mají Lazio a PSV

Sparta v základní skupině Evropské ligy 2009: Dvě výhry nad Kluží, remíza a prohra s Eindhovenem a dvě prohry s FC Kodaň. Tu přitom k postupu stačilo porazit v posledním zápase doma, ale Sparta podlehla 0:3. 2010: Mezi posledními dvaatřiceti týmy sehrála vyrovnané partie s Liverpoolem, který šel dál díky gólu Dirka Kuijta ze závěru odvety. Ze skupiny Sparta postoupila s CSKA Moskva, za ní skončily Palermo a Lausanne. 2012: Opět postup do play off a znovu památné souboje s anglickým gigantem - pozdějším vítězem Chelsea. Rozhodla branka Edena Hazarda minutu před koncem odvety v Londýně. Ze skupiny Sparta postoupila společně s Lyonem, za sebou nechala Athletic Bilbao a Šmonu. 2014: Rozhodující zápas o postup ze skupiny prohrála v Bernu. Soupeři byly ještě Neapol a Slovan Bratislava. 2015: Epické souboje s Villarrealem ve čtvrtfinále. Mezi posledních osm se Sparta dostala poté, co skončila druhá ve skupině za Schalke a před APOEL Nikósií a Tripolisem. Poté suverénně vyřadila Krasnodar a v osmifinále Lazio Řím. 2016: První místo ve skupině, v níž byly Inter Milán, Southampton a Beer Ševa. Mezi dvaatřiceti týmy vyřazení s Rostovem. 2020: Třetí místo za AC Milán a Lille, dvakrát vysoko porazila Celtic. 2021: Sedm bodů za výhru nad Rangers, výhru a remízu s Bröndby Kodaň. Dvě prohry s Lyonem a třetí místo, z kterého se přesunula do jarního play off Konferenční ligy.