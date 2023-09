Miliony se valí. Sparta, Slavia i Plzeň počítají bonusy za účast v pohárech

Sparta a Slavia jsou účastníky Evropské ligy, Plzeň se probila kvalifikací do Konferenční ligy.

Pohárové soutěže číslo dva a číslo tři se sice pořád finančně nemohou měřit s Ligou mistrů, vždyť jen za postup do jejího závěrečného předkola je víc peněz než za účast ve skupině Evropské ligy. Ale i tak si lze na české poměry přijít na pěkné peníze.

Základní odměna za postup do skupiny Evropské ligy je 3 630 000 eur, v přepočtu asi 88 milionů korun. Druhou významnou položku představuje tzv. desetiletý koeficient.

Dvaatřicet klubů se seřadí podle výsledků v pohárech za posledních deset let. Poslední účastník základní fáze dostane 132 tisíc eur, předposlední dvakrát tolik, třetí tým od konce třikrát tolik atd.

Slavii patří desátá pozice, takže základ 132 tisíc eur násobí třiadvaceti, což je 3 036 000 eur, v přepočtu asi 73,5 milionů korun. V součtu s bonusem za účast to dělá 161,5 milionů korun.

Sparta je mezi kluby Evropské ligy na čtrnácté pozici, takže základ 132 000 eur násobí devatenácti, což je 2 508 000 eur, v přepočtu asi 60,7 milionů korun. V součtu to dělá asi 148,7 milionů korun.

Plzni za postup do Konferenční ligy vyplatí 2 940 000, v přepočtu asi 71 milionů korun.

Výsledky Viktorie v pohárech za posledních deset vynesly klubu devátou příčky mezi dvaatřiceti účastníky Konferenční ligy.

Základní částku 44 500 eur tak násobí čtyřiadvaceti, což je 1 068 000 eur, v přepočtu 25,9 milionů korun. V součtu si tak Plzeň jistě přijde na 96,9 milionů korun.

UEFA rozdá peníze i za každý bod. Výhra ve skupině Evropské ligy činí 630 tisíc eur, remíza 210 tisíc eur.

Za první místo ve skupině je 1 100 000 eur, za druhé polovina.

Vítěz skupiny postupuje přímo do osmifinále, za které obdrží 1 200 000 eur. Druhý v pořadí jde do 1. kola vyřazovací fáze a dostane 500 tisíc eur. Třetí tým skupiny Evropské ligy se přesune do prvního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy, což mu vynese 300 tisíc eur.

V Konferenční lize za výhru ve skupině je 500 tisíc eur, za remízu 166 tisíc eur. Vítěz skupiny dostane 650 000 tisíc eur a postoupí přímo do osmifinále, což je dalších 600 tisíc eur.

Druhé místo má hodnotu 325 000 a dalších 300 000 je účast v 1. kole vyřazovací části.

K tomu kluby dostanou podíl z tzv. poměrné hodnotu televizního trhu každé země. Může jít o další miliony korun. Hodnota televizního trhu v Česku je neporovnatelně nižší než například v Anglii, v Německu či ve Španělsku.