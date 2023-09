Jsem pokladník, trenér to nebude mít zadarmo, usmíval se Chorý

„V té chvíli jsem nepřemýšlel, jestli mám smůlu nebo štěstí. Tušil jsem, že balon by mohl být tečovaný směrem ke mně a pak už jsem se soustředil jen na střelu placírkou a na to, aby zakončení bylo razantní. Naštěstí to skončilo v brance. Bylo to důležité, na hřišti jsme se uklidnili,“ popisoval osmadvacetiletý Chorý po vítězství 3:0 a přesvědčivém postupu do pohárového podzimu.

Kam tenhle úspěch ve své plzeňské éře řadíte?

Každá účast v pohárech je pro hráče splněný sen, každý chce hrát Evropu. Dvakrát jsem si zkusil Ligu mistrů, takže tohle bude asi na třetím místě. Měl jsem trošku v hlavě, jak jsme dva roky zpátky nepostoupili do pohárů se Sofií. Doma jsme vyhráli 2:0, jenže odvetu v Sofii nezvládli a na konci druhého prodloužení dostali gól, který nás vyřadil. Na to jsem večer před utkáním trošku myslel. Ale pak už jsem se koncentroval jen na soupeře a náš výkon. A přineslo to ovoce.

Výsledek vypadá jednoznačně.

Ale začátek nebyl jednoduchý, z naší strany tam byla znát malinko nervozita. Postupem času jsme se do toho ale dostali a soupeři prakticky nic nedovolili. Zápas jsme měli pod kontrolou, pomohl nám první gól ze standardní situace a když jsme ve druhé půli přidali druhý, bylo prakticky hotovo.

Před první brankou centroval z pravé strany od Kalvacha. Ten zahrává většinu standardních situací, je pro vás hodně důležitý?

Kalvi je náš pilíř, vidí hru, kope standardky. Je to důležitý hráč pro naši ofenzivu i defenzivu. Od něj přišel centr, který vyústil v první gól, za to jsem moc rád. Měl jsem tam ještě v první půli hlavičku a jednu akci, kdy mi tam bohužel skočil Rafi (Durosinmi). Zase jsme si to trochu zdramatizovali, mohlo být klidněji už dříve. Ale nevadí, nad Štruncovými sady proletěla hvězda a my doletěli do pohárů.

Ukázal tým v předkolech vnitřní sílu?

Tři předkola jsou ošemetná. Měli jsme trošku štěstí na los, zápasy doma měli pod kontrolou. Ale klíčové bylo, že jsem vedle sebe viděl vždycky frajery, kteří to chtěli dotáhnout do Evropy. Od stavu 1:0 v posledním zápase jsem vůbec nepochyboval. Ta vnitřní síla byla znát, pomáhali jsme si navzájem.

Dovolí vám trenér Koubek nějaké malé oslavy, když vás v neděli čeká ligový duel s Bohemians 1905?

Je vidět, že pana Koubka ještě neznáte. Ten by schoval i ty pepsi coly, které stojí tady v tiskovém středisku na stole. Žádné oslavy nebudou, bohužel. Schováme si je na jindy. Uvidíme, jak to bude v neděli po zápase. Věřím, že Bohemku zvládneme, v pondělí bude volno a dáme si večer nějakou sklenku plzeňského.

Jste rád právě i za vašeho kouče? Poprvé v kariéře postoupil s týmem do skupiny pohárů a hodně se mluvilo o osm let staré zkušenosti, kdy s Plzni nedotáhl souboj s Maccabi Tel Aviv.

V prvé řadě to nebude mít zadarmo. Jsem pokladník, zkásnu ho, doufám, že bude do kabiny nějaké občerstvení. (smích) Když přišel po zápase do šatny, byla na něm vidět úleva a obrovská radost. Věděli jsme, že Maccabi ho straší, že je to jeho noční můra. Teď může v klidu spát. Viděli jsme, jak velký zřetel dává na tohle utkání. Na každý detail, taktikou jsme strávili hodně času, dal si záležet. A teď si v kanceláři asi nedává vodu. Jsem moc rád i za něj rád, je to úspěch.