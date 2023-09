Momenty, kdy se vám tvrdá práce vrátí. Kapitán Krejčí o postupu i radosti

Díky titulu sparťané bojovali nejdřív o Ligu mistrů, ve třetím předkole po vyrovnané partii s FC Kodaň vypadli v penaltovém rozstřelu.

S Dinamem Záhřeb to byl souboj zklamaných, ve hře však pořád byla Evropská liga, která má mnohem větší zvuk než ta Konferenční, pohárová soutěž číslo tři. Pro českého šampiona by byla jen soutěží útěchy.

„Je mi skvěle, pořád je mi skvěle,“ líčil šťastný Krejčí.

I proto, že nehrajete horší soutěž než rival ze Slavie, který je rovněž v Evropské lize?

Někdo to tak brát může. Ale šlo v první řadě o nás, o ten vnitřní pocit. Hrát o Ligu mistrů a skončit v Konferenční lize, to by bylo dost nepříjemné. Teď to je jen trochu nepříjemné. Podzim bude veselejší.

Proti Dinamu a zvlášť po prvním zápase v Chorvatsku se vám nevěřilo. Cítíte satisfakci?

Je to super pocit hlavně proto, že jsme si po herní stránce dokázali, že i proti tak silným týmům můžeme hrát ten svůj fotbal a uspět. A že pro lidi to má náboj, zážitky jsou pak pro ně větší.

Kam řadíte odvetu s Dinamem?

Ještě jsem si svoje pořadí nedělal, ale hodně vysoko. Je to velký úspěch.

Dovedl jste si představit, že dáte čtyři góly?

Samozřejmě. Já si věřil, že dáme i tu Ligu mistrů. O to větší to pak bylo zklamání, když vidíte, že bychom na to měli. Aspoň, že jsme to dokázali sami sobě i všem kritikům, kteří říkají, že na Evropu nemáme. Na chvíli zalezou do díry a budou čekat na náš první neúspěch.

Vysnil jste si takový průběh? První gól ve druhé minutě, do půle dva nula, pak tři nula a postupový gól tři minuty před koncem.

Věděli jsme, že takový průběh být musí. Rychlý gól byl strašně důležitý. Vlítli jsme do toho a ta branka nám dala další náboj.

Sparťané slaví postupový gól přes Dinamo Záhřeb.

Za stavu tři nula jste mohli přidat čtvrtý gól, soupeře dorazit, ale vzápětí jste inkasovali. Měl jste obavy, že dopadnete jako s Kodaní?

Ne, na Kodaň jsem si fakt nevzpomněl. Mám jiné myšlení než někteří. Taky na hřišti je to jiné než na tribuně. Myslím si, že až na jeden lehčí výpadek ve druhé půli, kdy nás zatlačili, jsme to valili. A vrátilo se nám to.

Když jste dali třetí gól, spoluhráče jste na něco důrazně upozorňoval. Na co?

Abychom nebyli pasivní, abychom nezalezli. Když se oni dostali před naše vápno, tak měli kvalitu na to, aby nás vykombinovali a zakončili. Říkal jsem, ať jsme pořád aktivní, ať je presujeme. Sice se to občas nedařilo, ale nakonec jsme to zvládli.

Zvrátili jste manko 1:3. Chutná postup o to víc?

Potvrdili jsme to, co nás zdobilo na konci minulé sezony. Za každé situace jedeme, valíme až do konce. V životě potřebujete, aby se vám vrátilo to, co děláte a čemu věříte. A tohle jsou přesně ty momenty, kdy se vám tvrdá práce a myšlení vrátí a ukáže, že jdete po správné cestě.