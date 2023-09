Vykoupil se Kolář chycenými šancemi? Ne, ale jsem za ně rád, říká Trpišovský

Dvojzápas se Zorjou Luhansk dostal nečekanou zápletku. Ukrajinský tým, který kvůli válečnému konfliktu hraje domácí zápasy na neutrální půdě v Polsku, za poločas dotáhl dvoubrankové manko z Prahy.

„Mrzí mě, do jaké situace jsme se dostali,“ přiznal trenér Trpišovský. O postupu nakonec sedm minut před koncem rozhodl Matěj Jurásek. Porážka 1:2 posunula Slavii do pátečního losu základních skupin druhé nejvýznamnější klubové soutěže v Evropě.

Čím si takový průběh zápasu vysvětlujete?

Byli jsme pomalí, nepřesní v útočné fázi. Přicházeli jsme o hodně míčů na útočné polovině a z toho rezultovaly akce soupeře. Luhansk hrál velice dobře, dostal nás do těžkých situaci a hlavně ofenzivní hráči pro nás byli v některých fázích zápasu velkým nebezpečím. Naštěstí jsme se ve druhé půli hlavně díky střídajícím hráčům zvedli a vytvořili jsme si souvislý tlak, ze kterého rezultovaly některé zajímavé možnosti. Třeba ta trojšance, kterou Zafeiris ještě neproměnil. Nakonec Matěj Jurásek po krásném centru Lukáše Masopusta skvěle oslavil narozeniny a dal důležitý gól, který nás z toho dostal.

Zaskočil vás Luhansk svým výkonem, nebo spíš šlo o to, jak jste k utkání přistoupili vy?

Upřímně si myslím, že to bylo prvním gólem. Kdybychom ho dali my, asi by se to vyvíjelo jinak. Musím říct, že z obou ukrajinských soupeřů v předkolech jsem měl větší respekt právě vůči Luhansku. Vepředu mají individuality, navíc na nás vytáhli gólmana, který toho tolik pochytal. Nezaskočili nás ani změnou rozestavení, věděli jsme, že jejich nový trenér má rád 4-5-1. Do zápasu šli s čistou hlavou a byli v pozici, kdy neměli co ztratit. Soupeř nás nezaskočil, my jsme se zaskočili sami výkonem na útočné polovině, kde jsme udělali asi rekord v počtu ztrát míče. Na druhou stranu máme mladý tým a pro ten je dobře, že jsme udělali tuhle zkušenost. Určitě nás to posune do další části sezony.

Co probíhalo o poločase? Lukáš Masopust prozradil, že používáte metodu „cukr a bič“ a že tentokrát jste zvolil „cukr“. Znamená to, že nebyla žádná bouře?

Někdy musíte vycítit, co hráčům v dané situaci pomůže. V téhle chvíli nemělo smysl nadávat a něco vyčítat. Všichni jsme věděli, na čem jsme, takže jsem se je snažil motivovat tím, že jsem připomněl, kam se chceme dostat a s kým chceme hrát. Začínalo se vlastně znovu od nuly. Co bylo předtím, jsme hodili za hlavu a šli jsme si to s nimi rozdat. I když jsme nehráli dobře, tak ten průběh byl pro nás taky hodně smolný, dostali jsme dva laciné góly. Na tým, který tady byl před třemi čtyřmi lety, bych zvedl hlas více, ale cítil jsem že tihle hráči potřebují hlavně pomoc. Všichni jsme cítili, že jsme to v uvozovkách „posrali“, a jestli nechceme přijít o to, co jsme si dlouho budovali, tak musíme zapnout a se soupeřem si to rozdat.

Jaký byl plán pro druhý poločas?

Bylo nám jasné, že se bude rozhodovat v prvních deseti minutách, ve kterých musíme soupeři ukázat, že jsme silní a že jsme se dokázali oklepat. Kdybych měl hledat pozitiva, tak to, jak jsme s tak kvalitním soupeřem odehráli druhou půli. Podali jsme dobré individuální výkony, hráči byli obětaví. Hodně hráčům se nedařilo, ale zásadním způsobem nám pomohli střídající hráči. A výborný výkon předvedl Zafeiris.

Na snímku vlevo podruhé překonaný Kolář, vpravo naopak gólman v poslední chvíli zasahuje při velké šanci.

Co říct k brankáři Kolářovi? Vykoupil se zákroky v závěru zápasu z chyb, které udělal při inkasovaných gólech?

Všichni dobře víme, že na téhle úrovni nemůžeme takové góly dostávat. Ondra to sám ví moc dobře. Nenazýval bych to tak, že se ve druhé půli vykoupil, protože takovéto góly prostě nemůže dostat. Dobře, že ty dvě šance chytil, jsem i za něj rád. Také jsem jako mladý chytal, takže vím, jak těžké to gólman po takových chybách má. Hráč v poli může něco udělat, vyhrát souboj, někam naběhnout, něco pro tým udělat. Brankář to má mnohem horší. Ví, že udělal chybu, a jen čeká, jestli přijde nějaká další situace. Umím si představit, jak se trápil a jak to pro něj muselo být těžké. Nebudeme ale nic zastírat, takové góly prostě nemůžeme dostat, zaplať pánbůh, že nás pak dvakrát podržel.

Koho si přejete za soupeře v základní skupině?

Je to troufalé, ale chtěl bych zase do Anglie. Těžce jsem nesl, že jsme tam v covidu hráli v Leicesteru a na Arsenalu bez diváků. Bylo by super narazit na West Ham, i když na druhou stranu respektuji jejich sílu. Pak nemůžu nezmínit Liverpool, když už tam je. A přidám jedno netradiční přání: rád bych se potkal s Toulouse. Jako malý jsem jim fandil, ale nikdy jsem tam nebyl, tak teď bychom si s nimi mohli zahrát.