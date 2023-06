Moje lásky ve finále, já šprtám ve škole. Řepka vzpomíná na West Ham i Fiorentinu

„Jenže já prostě nestíhám. Od osmi ráno jsem ve škole, celý den budu na Strahově šprtat. Nevyjde mi to,“ překvapí Tomáš Řepka.

Škola? Učení? Že vám to k Řepkovi, fotbalovému rabiátovi s rekordní sbírkou červených karet, vůbec nesedí? Časy se mění, studium trenérské A licence bere hodně vážně.

Tak moc, že si nechá ujít i výjimečnou šanci vidět na vlastní oči dva kluby, jejichž loga má vedle milované Sparty vytetovaná na ruce.

Neříkejte, že ani v televizi se nepodíváte.

Ale jo, to kouknu určitě. Domů to snad na výkop ze školy stihnu. A budu zvědavý, jak to dopadne.

Co byste si přál?

Trochu víc mi srdce bije pro Fiorentinu, ale mám obavu, že West Ham to zvládne líp, anglický styl asi nebude Italům sedět. Kdyby to Fiorentina aspoň dotáhla k penaltám, budu rád.