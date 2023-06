Pivo za 120? Nevadí. Fandové West Hamu se rozehřívají v bahenní fanzóně na Letné

Ve fanzóně West Hamu na Letenské pláni je momentálně asi tisíc fanoušků londýnského klubu. Dobře naladění Angličané provolávají blízko sparťanské epet Areny týmová hesla a místem se rozléhají hlasité tóny klasického britského rocku.

Atmosféra je zatím poměrně klidná a přátelská. Tu a tam jsou k vidění i celé rodiny s dětmi. S celou rodinou dorazil z Londýna do Prahy i dvaatřicetiletý Oliver. „Fanouškem jsme jen já a syn. Manželka chtěla především poznat krásy Prahy. I proto se hodláme na několik dnů zdržet, projít si památky a tak,“ vysvětluje Oliver.

I další Angličané popisují krásy zdejších historických památek, zejména pak Karlova mostu. Líbí se jim i české dívky, podle jednoho z fanoušků mají Češi a Slováci nejkrásnější ženy na světě.

O poznání častěji jsou tu k vidění početné party kamarádů, kteří si chtějí vychutnat především dnešní sportovní slavnost s podobně založenými nadšenci. Tak jako dvacetiletý Oliver, který do Prahy dorazil teprve včera večer s pěti dalšími vrstevníky fandícími West Hamu. „Atmosféra je zatím fajn, ale teprve se to tu rozjíždí. Do večera nás čeká ještě spousta času a spousta piv,“ říká s úsměvem Oliver a zažitým způsobem chytá svého nejbližšího kamaráda do „přátelské“ kravaty.

Opěvují hlavně Součka

Hned za volně průchozím vstupem na Letenskou pláň, na který kvůli případným provokacím dohlížejí pracovníci ostrahy, je zřejmé, že v posledních dnech v Praze zhusta prší. Pláň je rozbahněná a její nezpevněné části jsou plné louží, což se snaží zdejší personál aspoň trochu vylepšit.

Platí to i pro hlavní stage s velkoplošnou obrazovkou, kde se bude k večeru shlukovat nejvíce lidí. U stánků, které lemují okrajové části fanzóny, se tvoří fronty, především u těch pivních. Zlatavý mok fanouškům chutná a evidentně jím nešetří. Cena 120 Kč za půllitr připadá drtivé většině dotazovaných v pohodě. Z jídla jsou v nabídce převážně fastfoodové klasiky.

Samému středu tábora londýnských fanoušků vévodí trojice dlouhých otevřených stanů s lavičkami a stoly, kam se mohou příznivci posadit mimo dosah louží s jídlem a pitím, popřípadě se schovat před deštěm.

Fandové West Hamu svým hráčům věří a jednotně hovoří o vítězství. Potěšit by je měli i čeští borci v jejich dresu Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Především Součkovy výkony vyzdvihují, zatímco Coufal se podle nich stále hledá.

Pohodovou atmosféru kvituje i zdejší ostraha a policie. Někteří to ale označují za „klid před bouří“.