Prezident Havel mi psal sestavu, vzpomíná trenér Uhrin na stříbrné Euro

S Václavem Klausem si notoval, jak je fotbal báječný sport: „Tenkrát jsem si ho moc vážil.“

Anglická královna Alžběta mu tiskla ruku. „Ano, toho si cením dodnes. Fotku mám zarámovanou,“ vypráví trenér Dušan Uhrin.

Jeho manželka Helena – rázná to žena, se kterou žije pětapadesát let – připraví ovocný čaj, na stůl přinese dietní pišingr a zavelí: „Jen ať vám děda poví, co si myslí.“ Uhrin už je trojnásobný praděda, za necelé dva roky mu bude 80, ale vitalitu by mohl rozdávat. Jen tu politiku radši necháme stranou. Dnes je to pětadvacet let, co začalo „jeho“ Euro.