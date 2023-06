Ještě jeden rok, prosím. Finále v Praze a sbohem. Ikona West Hamu je na odchodu

Declan Rice, největší hvězda West Hamu, kapitán, miláček fanoušků.

Asi všichni tuší, že čtyřiadvacetiletý anglický středopolař odehraje finále na stadionu v Edenu proti Fiorentině a v létě přestoupí. Nejvíc se mluví o Arsenalu a Bayernu Mnichov.

„Pro trenéra Thomase Tuchela je absolutně vysněným hráčem,“ tvrdí nejčtenější německý deník Bild.

„Bude to pravděpodobně jeho poslední zápas za West Ham. Arsenal má o něj zájem dlouhodobě,“ píše zvláštní zpravodaj britské BBC v Praze.

Cena pro Arsenal odpovídá tomu, že je to Angličan, čili nedostatkové zboží špičkové kvality. Kolem 100 milionů liber, což jsou v přepočtu necelé tři miliardy korun.

West Ham může vyhrát první trofej od roku 1980, kdy triumfoval v Anglickém poháru. Na evropské scéně získal v polovině šedesátých let minulého století Pohár vítězů pohárů.

Pokud by se to West Hamu povedlo v Praze, Rice v hierarchii klubových legend významně stoupne.

Figuroval by například po boku mistra světa z roku 1966 Boby Moora, který jako kapitán o rok dřív dovedl tým právě k titulu v evropském poháru. A taky se zařadí vedle Billyho Bondse, jenž za West Ham odehrál jedenadvacet sezon a pak mužstvo i trénoval.

„Byl by to stoprocentně můj největší fotbalový úspěch,“ řekl v rozhovoru pro klubový web před finálovým duelem v Praze.

„Znamenalo by to pro mě všechno. Zvednout tu trofej se spoluhráči, vidět je, jak jsou šťastní. A potom i naše rodiny.“

„Je šance se zapsat do historie. Dokázat něco, co si my hráči, trenéři a všichni fanoušci budou pamatovat do konce života.“

Rice je ve West Hamu od čtrnácti, přišel jako nepotřebný z akademie Chelsea. Dosud za první tým odehrál 244 zápasů.

Ani ve West Ham mu zprvu nevěřili. Ve starším dorostu byl jediný ve svém ročníku, který neměl garantovanou profesionální smlouvu.

Trenér fotbalistů West Hamu David Moyes dohlíží na přípravu svého týmu před pražským finále Konferenční ligy.

„Ale byl vnímavý a velmi inteligentní. Uměl přijmou kritiku a zpětnou vazbu. Neodradilo ho nic. Bral všechno tak pozitivně,“ líčil někdejší anglický reprezentant Matthew Upson, jenž se stal Riceovým mentorem.

„Když jsem se k němu dostal, už byl fotbalově na špičkové úrovni. Na své hře pak opravdu tvrdě pracoval, fyzicky i technicky. Pak ho trenér David Moyes vzal do prvního týmu,“ vzpomínal Upson pro BBC.

Rice je hráčem, kterému se dřív říkalo špílmachr. V současném fotbale, který zrychlil, je tvrdší, agresivnější však vedle technických dovedností musí takový hráč být i fyzicky nabušený a odolný, pokrýt velký prostor hřiště.

„Na svůj věk je velmi vyspělým hráčem,“ říká Upson. „Nebojí se na sebe vzít zodpovědnost, to zvládá úžasně. I proto byl v tak mladém věku zvolen kapitánem týmu v Premier League.“