Na odvetu s Plzní se připravíme dobře, slíbil kouč Tiraspolu

„Bohužel jsme prohráli. Zatím jen jeden zápas, ale prohraný. Kdyby byl stav po první půli 1:0, mohlo se to vyvíjet úplně jinak. Ale udělali jsme tam nějaké individuální chyby a museli dotahovat. Ve druhém poločase jsme více útočili, tlačili na soupeře, vytvářeli si šance, ale bohužel, vyrovnávací gól nedali. Nicméně nic nevzdáváme, na druhý zápas se připravíme tak, aby se nám podařilo postoupit do Ligy mistrů,“ uvedl na pozápasové tiskové konferenci šestačtyřicetiletý trenér, který Tiraspol převzal před startem této sezony.

Předtím bývalý obránce či defenzivní záložník koučoval v Turecku, vedl istanbulský Basaksehir, Antalyaspor nebo naposledy Göztepe.

„I přes porážku jsme předvedli nejlepší hru v předkolech Ligy mistrů. Bohužel, ani to nám nepřineslo dobrý výsledek. Budeme ale dál bojovat o postup až do poslední minuty,“ řekl Tomas, který proti Viktorii nenasadil guinejského útočníka Moma Yansaného. „Má dobré nabídky z Turecka i Ruska a myslím, že za pár dnů náš klub opustí.“

Tomas se zastal i ghanského gólmana Abalory, který zbytečným faulem nejprve daroval Plzni penaltu, ze které Chorý srovnal na 1:1. A zkraje druhého poločasu prohrál souboj se stejným hráčem a maličký záložník Bucha pohodlně hlavou zařídil plzeňské vítězství.

„To se ve fotbale stává. Každý může udělat chybu. A když ji neudělá jeden, může se to stát druhému. Nic mu nevyčítám, jsme jeden tým,“ konstatoval kouč Šeriffu.

Před odvetou příští úterý v Plzni nic nevzdává. „Viktoria je silný a zkušený soupeř, v týmu má hráče přes třicet let. My máme mladý kádr, ale budeme bojovat do poslední minuty.“