Hlavičkáře Buchu těší obrat. Ohromně cenné vítězství, zocelí nás, hlásí

Nevysoký záložník, který měří 176 centimetrů, se pohotovým trknutím do balonu postaral o to, že Viktoria v Kišiněvě otočila na 2:1.

V pětapadesáté minutě se fotbalista s dvacítkou na zádech radostně klouzal po kolenou.

„Naposledy se mi povedl gól hlavou v Českých Budějovicích v minulé sezoně, předtím dlouho ne,“ přemítal pak po zápase Bucha. „Branka mě hrozně moc těší, jsem za ni strašně rád. Už v minulé sezoně jsem moc gólový nebyl, takže chci svoji produktivitu zlepšit.“

Slávistický odchovanec odkazoval na pouhé čtyři soutěžní branky (tři ligové), dřív se přitom uměl prosadit častěji. Jeho maximem je jedenáct gólů - které navíc doplnil devíti asistencemi - z ročníku 2019/20, jehož první polovinu strávil na hostování v Mladé Boleslavi.

Taková čísla by si Bucha představoval.

Začátek chytil, ze čtyř duelů má zatím bilanci jedna plus jedna - asistencí se podílel i na dalším venkovním vítězství 2:1 v Helsinkách. A také o předkolo dál ukázal svůj význam pro Plzeň, která se ocitla o krok blíž snu o skupině Ligy mistrů.

Se Šeriffem začala dobře, ale paradoxně jako první inkasovala.

„Byl to ohromně těžký zápas, fyzicky i mentálně. Je to ohromně cenné vítězství, i z pohledu průběhu, že se nám to povedlo otočit. Myslím, že to tým hodně posílí a zocelí,“ uvedl Bucha.

„Poté, co nám začátek utkání celkem vycházel a dostávali jsme se i do nějakých příležitostí, soupeře trochu dostal na koně pokutový kop. Jen v tu chvíli to byl těžký moment. Ale jak Šeriff proměnil, tak nás to ještě víc nakoplo,“ pokračoval a ocenil proměněnou penaltu Tomáše Chorého.

„Pro nás bylo moc důležité, že jsme rychle zareagovali a dostali se proměněnou penaltou zpátky do hry. Byl to hrozně důležitý moment.“

Viktorii srovnání do poločasu psychicky pomohlo a po změně stran to demonstrovala Buchovým zásahem na 2:1. Pak už výsledek, díky kterému jí za týden v domácí odvetě stačí k postupu i remíza, spíš pragmaticky hájila.

„Od gólu na 2:1 jsme se většinu času bránili, přišlo mi, že Šeriff ještě stupňoval tempo. Jsme rádi, že se nám povedlo ubránit takový výsledek. Bylo to tvrdé utkání, které bolelo,“ dodal Bucha.