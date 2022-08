Pan Opatrný? Už ne. Bílek překvapuje a Plzeň pomýšlí na souboje s elitou

Ale nemyslete si: kouč fotbalové Plzně umí překvapit. Nejen že Viktorii senzačně protáhl na ligový trůn, teď s ní také úspěšné prochází pavučinou kvalifikačních zápasů o Ligu mistrů.

Tři kroky udělal.

Tři kroky jsou před ním.

Vyjít to nemusí. Navzdory úvodnímu vítězství 2:1 neslibuje úterní domácí odveta se Šeriffem Tiraspol žádnou pohodlnou procházku, ale proč myslet na problémy, když žije naděje? Stačí neprohrát a Plzeň má v kapse závěrečné předkolo, ve kterém by čekal lepší z dvojice Karabach – Ferencváros.

Jak to ten Bílek vlastně dělá, že Plzeň může reálně pomýšlet na Champions League?

Třeba v úterý vyslal do éteru zvěst, že nastoupí v neprověřeném rozestavení se třemi obránci a třemi útočníky. Aspoň na papíře zkusil soupeře šokovat. Reálně Plzeň nastoupila ve formaci 4-4-2, což taky není Bílkův tradiční formát. Na hrotu se vedle sebe poskládali čahoun Chorý a pracant Kliment.

Byl to risk? Částečně určitě.

V době, kdy frčí hlavně systém 4-5-1, kterým hraje většina top týmů, si Bílek troufl jít proti proudu. A taky proti vizi, které je dlouhodobě věrný. Chtělo to odvahu nasadit dva útočníky ve chvíli, kdy jde o tolik. Kdo postoupí do základní skupiny, vyslouží si jackpot téměř 400 milionů korun.

Asi bychom si měli přiznat, že se Bílek naučil překvapovat. Dost možná za to mohou i neotřelé podněty od asistentů Horvátha s Bakošem, kteří mu klidně během rozehraných zápasů radí, jak by případně mohl pozměnit strategii. Každopádně v poslední době se plzeňský trenér čím dál víc profiluje jako v jádru odvážný muž, který se jen často schovává za opatrná vyjádření a neměnnou tvář pokerového profíka.

Nálepku defenzivního trenéra, kterou mu fanoušci přišili, když vedl reprezentaci, se mu léta nedařilo sloupnout, ale úvod sezony zatím i jeho největší kritiky nutí k zamyšlení.

Dvojzápas druhého předkola Ligy mistrů proti Helsinkám? Dohromady sedm nastřílených gólů.

Ligová premiéra v Teplicích? Divočina, remíza 2:2, kiksy v obraně, ale ve druhé půli spousta střel a šancí.

A první utkání proti Šeriffu? Směrem dopředu slušný výkon, šest střel na branku a podívaná, která nenudila.

Mění se něco, trenére?

„Hra na dva útočníky se nám naposledy proti Teplicím osvědčila,“ vysvětlil Bílek. „Oba pracovali velmi dobře do defenzivy, dobře drželi míč, Kliment měl velmi dobrý pohyb. Bylo to správné rozhodnutí.“ Ale proč by vlastně rozestavení se dvěma útočníky mělo být mrtvé? Všímejte si, jak týmy ožijí, když trenéři za nepříznivého stavu vypustí na hřiště druhého či třetího hroťáka.

I Plzni v ligové premiéře proti Teplicím prospělo, když do druhé půle Klimenta doplnil Chorý. I proto trenér vsadil na instinkt a hned příště nasadil oba od první minuty. Tvořivého Sýkoru v novém rozestavení stáhl na beka, v záloze si vystačil se čtyřmi muži, ale nečekaný tah klapl.

A když se vysílil habán Chorý (první gól z penalty vstřelil, druhý připravil pro Buchu), vyrazil do útoku další vazoun Dedič, kterého si Plzeň narychlo půjčila z Třince. Na první pohled pošetilost: jak by mohl hráč z druholigového zapadákova pomáhat v boji o Ligu mistrů? No vidíte, Bílek mu našel roli a v úterý skoro půlhodinu.