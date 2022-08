Kouč Bílek hodně chválil: Výhry nás nabíjí energií, do hry jsme dali srdce

Příští týden v domácí odvetě stačí Viktorii i remíza a postoupí do závěrečné fáze kvalifikace o Champions League. V play off by se střetla s vítězem duelu Karabach - Ferencváros Budapešť.

„Co bude za dva týdny, o tom teď vůbec nepřemýšlíme,“ zdůraznil Bílek.

Ale postup je blízko.

První půle byla z naší strany velmi dobrá. Měli jsme několik šancí, které jsme neproměnili. Celý zápas jsme pozorně bránili. Věděli jsme, že když jejich ofenzivním hráčům dáme prostor, můžeme mít problém. Ale to jsme nedopustili,velká pochvala všem hráčům.

Jako první jste inkasovali. Co jste si v závěru poločasu říkal?

První, co mi blesklo hlavou, tak ty nevyužité šance. Měli jsme i další střely, které zaváněly gólem. Důležité bylo, že jsme penaltu mohli kopat i my, že jsme do půle vyrovnali. To nás uklidnilo.

Pokutový kop si vzal opět Chorý a stejně jako v 2. předkole v Helsinkách proměnil.

Útočník sebevědomí potřebuje. Po odchodu Beauguela je naším prvním hráčem, který jde na penaltu. Vzal si to a ukázal, že má pevné nervy.

Stejně jako brankář Staněk, znovu vás podržel. Jak důležitý byl jeho výkon?

Staněk je náš klíčový hráč. Když je to zapotřebí, tak nás podrží. Podal skvělý výkon, stejně jako ostatní hráči. Ale když to beru ze svého pohledu, tak my jsme měli víc šancí než soupeř.

Rozhodl středopolař Bucha. Překvapilo vás to?

Když se budete ptát na každého hráče, řeknu, že hrál velmi dobře. Bucha byl odměněn za perfektní výkon, gól taky potřeboval. Od záložníků chceme, aby se dostávali do zakončení.

Nečekaně jste nasadil dva útočníky, k Chorému dal Klimenta. Co vás k tomu vedlo?

Hra na dva útočníky se nám naposled osvědčila. Oba pracovali velmi dobře do defenzívy, dobře drželi míč, Kliment měl velmi dobrý pohyb. Bylo to správné rozhodnutí.

V kvalifikaci o Ligu mistrů jste vyhráli i třetí zápas, což vám musí na startu sezony dodávat klid. Je to tak?

Nabíjí nás to energií. Přesvědčili jsme se, že když do zápasu dáte srdce, tak se dá hrát i s týmem, které má výrazné individuality. Ale musíme se koncentrovat na každé utkání stejně jako tady v Kišiněvě.