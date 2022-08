ONLINE: Šeriff - Plzeň, hosté v boji o Ligu mistrů v nezvyklém rozestavení

Je to duel, v němž je ve hře tři sta milionů korun. Plzeňští fotbalisté rozehrávají souboj o postup do závěrečného play off Ligy mistrů, v úvodním utkání 3. předkola vyzvou v Kišiněvě moldavského šampiona Šeriff Tiraspol. Utkání můžete od 19 hodin sledovat v podrobné online reportáži.