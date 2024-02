To jsme chtěli, jásali po losu sparťané. Výzva, na kterou se těšíme, řekl kouč

Haraslín trefil postup a dostal novou smlouvu Na triumfu nad Galatasaray v Evropské lize měl zásadní podíl: Lukáš Haraslín dal deset minut před koncem postupový gól na 3:1, navíc chvíli předtím se na něm vyfauloval Ayhan, což byl první zlomový moment čtvrteční odvety. A v pátek klub oznámil, že se sedmadvacetiletým slovenským útočníkem podepsal novou smlouvu. „Chtěl bych Spartě za tuto příležitost poděkovat. Budu se ji snažit maximálně využít, pokračovat v tvrdé práci a odvděčit se klubu svými výkony na hřišti. Dal se tu dohromady vynikající tým. Ještě nikdy jsem nehrál v mužstvu, které by drželo takhle spolu i mimo hřiště. S klukama trávíme na Strahově i volný čas. I to mělo samozřejmě velkou roli v tom, abych ve Spartě zůstal. Proto bylo mé rozhodování jednoduché,“ uvedl Haraslín krátce po podpisu nové smlouvy. „Teď je to takový bláznivý týden - po postupu do osmifinále jsem podepsal novou smlouvu a pak jsme se dozvěděli, že nás čeká Liverpool. Je to skvělé a těším se na to.“ Haraslín je ve Spartě od léta 2021, kdy přišel z italského Sassuola.