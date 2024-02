Další Albánec, kterého si Sparta oblíbí? Útočník Tuci si řekl o pozornost

To bylo něco!

„Krásný příběh. Po svém příchodu se Indrit rychle adaptoval, od začátku tvrdě makal a hlavně neremcal. Myslím, že jsme ho několikrát zklamali, když jsme ho nezařadili do základní sestavy. On za mnou přesto chodil a zdůrazňoval: Trenére, nevadí, budu připravený, až mě budete potřebovat. Na minutu, na pět!“ vyprávěl Brian Priske, když se ve čtvrtek před půlnocí dohrálo.

Nebýt prozíravého kroku s Tucim, Sparta by dost možná favorita nezaskočila.

Byl na hřišti necelých osm minut, když si ve skrumáži a ve velmi krkolomné pozici našel centr od Zeleného z levého křídla. Tělem se musel vrátit za přihrávkou a instinktivně nastavil hlavu - 2:1 pro Spartu.

Za dalších šest minut vykouzlil Tuci křížnou asistenci na rozběhnutého Haraslína a za chvíli už pumpoval pěstmi - 3:1. „Famózní přihrávka,“ poděkoval Lukáš Haraslín.

Direkt pro Galatasaray.

Show pro Spartu.

Schválně se přiznejte, jestli vám jménu Tuci něco říkalo? Tušili jste loni na podzim, že je druhým nejlepším střelcem chorvatské ligy? Za Lokomotivu Záhřeb skóroval šestkrát, třikrát na gól přihrál a dohromady 103krát podstoupil hlavičkový souboj, což bývá jeho doména.

Sparťanský útočník Indrit Tuci oslavuje vstřelený gól Galatasarayi.

Když se ozvala Sparta, neváhal. Albánský novinář Klaudio Ndreca ze Sport Ekspres se od Tuciho při lednovém rozhovoru dozvěděl: „Klidně bych jel z Česka do Albánie na kole, jen abych mohl hrát na mistrovství Evropy v Německu.“

Z té věty čiší absolutní vášeň pro fotbal. I proto se Tuci upsal Spartě na několik let.

„Cítím se tu velmi dobře, jsou tu velmi profesionální podmínky. Všichni mi říkají, že když budu bojovat jako Qazim Laci, bude to dobré. Qazima fanoušci Sparty milují,“ vyznal se Tuci v rodné albánštině.

Mimochodem, v názoru na impulzivního parťáka Laciho má stoprocentní pravdu. On si ve Spartě zvykl okamžitě, fanoušky nadchl svou autenticitou, chytrými nápady, loajalitou i výbušností. I díky tomu má Indrit Tuci o něco jednodušší start do nového angažmá. Vidí, rozumí, maká, nechá si od krajana poradit. Jestli se skutečně prodere až do albánského výběru pro mistrovství Evropy, to je zatím ve hvězdách, nicméně ve čtvrtek udělal výrazný krok.

„Skauti Sparty se přijeli podívat na nějaké moje zápasy v Chorvatsku. Pak jsem zavolal Qazimovi a ten mi řekl o Spartě ty nejlepší věci. Lokomotiva a Sparta? To nelze srovnávat. Sparta patří mezi největší kluby v Evropě. Tréninky jsou tu mnohonásobně obtížnější, mají větší intenzitu. Věřím, že reprezentační trenér Sylvinho mě časem zkontaktuje.“

Sparťané oslavují třetí gól do sítě Galatasaraye. Široký úsměv Qazima Laciho zdobí postupovou radost Sparty po vítězství nad Galatasarayem.

Prozatím se musí spokojit se sparťanskou minutáží a chválou od kouče Priskeho: „Takový zápas si zasloužil.“

Není bez zajímavosti, že Tuci zatím pokaždé ze tří případů nastoupil na posledních pětadvacet minut. Proti Karviné, proti Liberci a proti Galatasaray. Dostane v neděli víc času? Sparta po čtvrtečním koncertu hraje ligu na Slovácku.