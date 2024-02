Po losu ožívají vzpomínky. A slávista Zima dobře ví: Milán není neporazitelný

Ze tří duelů, do kterých proti AC Milán v italském Turíně zasáhl, žádný neprohrál. Možná i proto David Zima, navrátilec do Slavie, po losu osmifinále Evropské ligy říká: „Čeká nás velice těžký soupeř se spoustou hvězdných hráčů, ale nemyslím si, že by byl neporazitelný.“