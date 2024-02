Tenhle týden si užívám. Sparťan Kuchta o postupu, gólech i narození dcery

Gól dal před týdnem v Istanbulu, skóroval i v domácí odvetě. A to mu ještě jednu branku na Letné kvůli titěrnému ofsajdu rozhodčí neuznali.

Reprezentační útočník byl jedním ze strůjců sparťanského postupu přes tureckého šampiona. „Moc si to užívám, protože vím, kolik práce za tím bylo. Ukázali jsme sílu mužstva a ten výsledek mluví za všechno,“ prohlásil Kuchta.

Kde jste našel sílu na poslední brejk, když jste chvíli předtím už vůbec nemohl?

Já toho měl opravdu plný kecky. Ale když jsem dostal míč a viděl jsem, že mi Laci jde, tak jsem prostě musel. Dvakrát jsme si to vyměnili a on mi to dal před prázdnou bránu. Stačilo doklepnout. Nádhera. Vyřešili jsme to excelentně.

A mohl jste tak gól věnovat dceři, která se narodila dva dny před utkáním.

Jsem rád, že mi to Laci takhle krásně přihrál. A ten gól věnuju dceři i manželce.

Trenér Brian Priske o Kuchtovi „Měl náročný týden. Narodila se mu dcera, takže prožívá velké emoce. Byl jsem příjemně překvapený, jak to s Lacim sehráli a jak ho našel. Kuchtič si ten gól zasloužil. I když měl těžký týden, do poslední chvíle zůstal soustředěný. Jsem rád za něj i za jeho rodinu, že se mají dobře.“

Byl čas na oslavu?

Zatím ne. S klukama ze Sparty něco v plánu máme, s rodinou to bude na etapy, protože tchána máme na dostizích v Rijádu. Takže to musí počkat.

Jak vám bylo, když vám nejdřív v závěru poločasu gól neuznali?

Byl jsem smutný. Dostal jsem krásnou průnikovou přihrávku, dal jsem si i dobrý první dotyk a Musleru asi i překvapil, jak rychle jsem zakončil. Přitom jsem si ofsajd hlídal, na Sáncheze jsem se pořád díval, abych byl na jeho úrovni. Škoda, určitě by nám to do druhé půle pomohlo. Ale nevzdali jsme se a šlapali dál. Bylo skvělý, jak jsme to pak zvládli.

Nakonec vám pomohlo vyloučení soupeře. Byl to rozhodující moment zápasu?

Tam se to lámalo. Hned po tom vyloučení jsme dali gól, to byla další pomoc. A nesmím zapomenout na fanoušky. Fakt obrovský respekt, jak nás hnali. Nádherná atmosféra. Pořád si užíváme, kolik jich na každý zápas přijde. A to naše vítězství je zase odměnou pro ně.

Kdy jste tušil, že to dokážete?

Věřil jsem už od rána. Kouknu z okna a vidím, že začalo pršet. Tak jsem si říkal, že nám prší štěstí. Nepochyboval jsem, že to zvládneme, i když nám chyběli tři důležití hráč. Ti, kteří je zastoupili, ukázali, že sem prostě patří.

Galatasaray byl soupeř z Ligy mistrů. Jak vyzní jeho síla v porovnání s Betisem a Rangers, s nimiž jste hráli na podzim v základní skupině?

V útoku mají hvězdy, ale těm se moc nechtělo dozadu. Když jsme na ně nalezli, tak si moc nevěděli rady. Měli jednu šablonu, dali to na beka, ten to pak prostřelil na Icardiho, který to sklepával a další sprintovali. O tom jsme věděli a dokázali to uhlídat. Myslím si, že Betis i Rangers byli vyspělejší a do obrany disciplinovaní. V tom byl Galatasaray nejslabší.

Mohli byste příští sezonu uvažovat nad postupem do Ligy mistrů?

K tomu máme ještě kus práce před sebou. Galatasaray tam ukázal, že fotbal hrát umí. Ale já bych Ligu mistrů s Evropskou ligou nesrovnával, to ani nejde. Jsme rádi, že jsme v Evropské lize a třeba ten další krůček uděláme. Ale Champions League je pořád daleko.

V pátek vám vylosují soupeře, který parametry Ligy mistrů mít může. Koho byste si přál? Liverpool, Leverkusen, Atalanta, West Ham?

Nechám se překvapit. Při minulém losu jsem si přál Galatasaray, to se mi splnilo. Teď to nechám osudu. Už si ani vybírat nejde, všechno to jsou skvělí soupeři. Přál bych si klidně všechny.

Neděsí vás program, který vás v nejbližších dnech čeká? Na Slovácku, pohárové derby na Slavii, ligové derby doma, první osmifinále doma, Plzeň venku, osmifinálová odveta venku.

Už během přípravy jsme věděli, do čeho jdeme. Šanci dostanou čerství hráči, nebojím se, i když každý zápas bude hodně těžký.