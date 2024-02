Můj gól? Kdyby to nevyšlo, byl by na mě trenér asi nas...., smál se Haraslín

Haraslín prožívá báječnou sezonu a Sparta z jeho formy těží: vždyť se gólem podílel třeba na poslední výhře s Libercem (2:0), předtím na podzim srazil Betis (1:0) či otevřel úspěšnou odvetu play off s Dinamem Záhřeb (4:1).

Tehdy se radoval už po dvou minutách, tentokrát si musel počkat do závěrečných okamžiků střetnutí.

Třináctý gól v ročníku nicméně stál za to.

„Dostal jsem od Indrita Tuciho famózní přihrávku,“ chválil Haraslín nového spoluhráče, který se coby náhradník pod skalp istanbulského favorita rovněž významně podepsal (1+1). „Trenér by na mě byl nas...., kdyby to nevyšlo,“ rozesmál se vzápětí, „protože jsem se trošku zapomněl nahoře a čekal jsem na tuto situaci.“

Zhruba o deset minut dřív se na Haraslínovi vyfauloval hostující Ayhan. Sparťan klasicky zasekl balon z levého křídla na střed, soupeř proti němu vytyčil nohu, naplno ho trefil do holeně.

Ošklivost zákroku dokreslilo, že Haraslínovi odletěl z pravačky chránič.

„Hned jsem rozhodčímu říkal, že to musí zkontrolovat, cítil jsem, že mi šel obránce podrážkou kopačky na holeň. Když pak šel sudí k monitoru, bylo mi jasné, že to bude červená karta,“ popisoval fotbalista.

„Měli jsme pak převahu skoro půl hodiny, určitě nám to pomohlo. Ukázali jsme sílu, hráli jsme do závěrečného hvizdu jako jeden muž. To nám přineslo vítězství,“ poznamenal. „Galatasaray v obou utkáních potvrdil neskutečnou sílu v ofenzivě, ale má i slabé stránky, kterých jsme využili. Myslím, že kromě gólu na jedna jedna jsme je pustili do jediné vážnější šance. Vyrovnali jsme se těm nejlepším hráčům světa, o to je tohle celé krásnější.“

Haraslína také těší, jak Sparta pod trenérem Brianem Priskem roste. Od mistrovského titulu se odrazila do pohárové skupiny, z ní dokázala postoupit a teď ještě přejít přes Galatasaray.

Co dál?

„Těžko říct. Těšíme se na los a uvidíme, koho nám přiřadí,“ reagoval. „Zvládli jsme nejeden podobně náročný zápas. Dinamo Záhřeb doma, Betis, teď Galatasaray, derby na Slavii (1:1). Takové duely vás posouvají herně i psychicky. A obrovskou zásluhu na tom má kouč a jeho tým,“ zdůraznil.