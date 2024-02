Freiburg smazal dvougólové manko a je v osmifinále Evropské ligy

Freiburg je v bundeslize po čtyřech kolech bez vítězství až osmý, ale ve dvou posledních domácích zápasech v Evropské lize nadělil soupeřům po pěti gólech, a tak byl v odvetě proti Lens favoritem. Zvláště když Racing v pohárové Evropě nevyhrál čtrnáct zápasů v řadě. Jenže Portugalec Pereira da Costa po necelé půlhodině využil zaváhání brankáře Atubulua a v nastavení prvního poločasu přehodil Wahi gólmana povedeným lobem a to by v součtu s bezbrankovou remízou z prvního zápasu hostům bohatě stačilo. Ale Maďar Sallai dvěma góly po změně stran poslal zápas do prodloužení a v něm diváky rozjásal Rakušan Gregoritsch.

Pro AC Milán je Evropská liga pravděpodobně jedinou možností, jak v této sezoně získat nějakou trofej. Po podzimním zklamání v Lize mistrů následovalo vyřazení z Italského poháru a v Serii A ztrácí na městského rivala Inter už 11 bodů. Před týdnem si doma proti Rennes vytvořil tříbrankový náskok. V odvetě sice domácí Bourigeaud odpověděl hattrickem, když dal dva góly z penalt, ale srbský útočník Jovič přesnou hlavičkou odčinil své vyloučení v nedělním zápasu v Monze a Portugalec Leao po samostatné akci z vlastní poloviny hřiště i podruhé vyrovnal.

Warmed Omari (vlevo) z Rennes a Rafael Leao z AC Milán.

Benfica před týdnem vyhrála v Lisabonu 2:1 díky dvěma penaltám, které proměnil argentinský mistr světa Di María, a to nakonec stačilo. Toulouse, které ve francouzské lize hraje o záchranu, už během prvního poločasu odvety přišlo o dva zraněné hráče. Největší šanci měl Nizozemec Dailinga, ale jeho střelu zastavila tyč, a tak první účast Toulouse v pohárově Evropě po 14 letech skončila.

Mezi šestnáctkou nejlepších v Evropské lize je i Karabach a pro klub z Ázerbájdžánu je to největší úspěch v historii. Vykročil k němu už v prvním utkání v portugalské Braze překvapivou výhrou 4:2. Doma, kde prohrál jen jeden z posledních 16 pohárových zápasů, mu cestu zkomplikoval Cafarguljev, který v rozpětí čtyř minut uviděl dvakrát žlutou kartu. Početní převahu využili Fernandes a Djaló a vynutili si prodloužení. V něm se trefily oba týmy, ale pak měl ještě poslední slovo ve druhé minutě nastavení domácí Achundzade.

AS Řím AS Řím : Feyenoord Rotterdam 1:1 (1:1) Góly:

15. Pellegrini Góly:

5. Giménez Sestavy:

Svilar – Karsdorp, G. Mancini, Llorente, Spinazzola – Cristante, Paredes, Pellegrini (C) – El Shaarawy, Lukaku, Dybala. Sestavy:

Wellenreuther – Geertruida (C), Beelen, Hancko, Hartman – Timber, Stengs, Wieffer – Nieuwkoop, Giménez, Paixão. Náhradníci:

Patrício, Boer – Ndicka, Smalling, Azmún, Çelik, Sanches, Aouar, Baldanzi, Zalewski, J. Costa, Angeliño. Náhradníci:

Lamprou, van Sas – Zerrúqí, Džahánbachš, Ueda, M. López, Ivanušec, Minteh, Sauer, Read, Milambo, Lingr. Žluté karty:

17. Spinazzola, 26. Paredes Žluté karty:

27. Geertruida Rozhodčí: Manzano – Barbero, Nevado (všichni ESP)

FK Karabach : SC Braga 2:3P (0:0) první zápas 4:2 - postupuje tým FK Karabach Góly:

102. M. Silva

120+1. Achundzade Góly:

72. R. Fernandes

84. Djaló

116. Banza Sestavy:

Luňov – Vešović (109. Achundzade), Mustafazade, B. Hüseynov, Cəfərquliyev – Romão (109. P. Andrade), Janković – L. Andrade (76. M. Silva), Benzia (61. Bajramov), Zoubir (117. Xhixha) – Juninho (75. Keyta). Sestavy:

Matheus – Gómez (64. Bruma), P. Oliveira (91. Saatçı), Niakaté, Borja (70. Lopes) – Moutinho (71. V. Carvalho), Pizzi (46. Djaló), Zalazar (56. Ndour) – Banza, Ruiz, R. Fernandes. Náhradníci:

Gugešašvili, Ramazanov – A. Hüseynov, Isajev, K. Medina, Medveděv. Náhradníci:

Horníček, Sá – Fonte, Chissumba, J. Mendes, Soumaré. Žluté karty:

36. Romão, 55. Cəfərquliyev, 89. Bajramov, 112. Mustafazade Žluté karty:

57. Gómez, 88. P. Oliveira, 101. Djaló, 111. Ndour, 120+4. Banza Červené karty:

58. Cəfərquliyev Červené karty:



Sporting Lisabon : BSC Young Boys 1:0 (1:0) Góly:

13. Gyökeres Góly:

Sestavy:

Adán (C) – Quaresma, Diomande, Inácio (46. Santos) – Esgaio, Hjulmand, Braganca, Reis – Edwards, Gyökeres, Trincão. Sestavy:

von Ballmoos – Janko, Lustenberger (C), Amenda, Hadjan – Lauper – Males, Niasse – Monteiro, Itten, Elia. Náhradníci:

Israel – Coates, Catamo, Fresneda, Gonçalves, Koindredi, Morita, Nel, Neto, Pontelo, St. Juste. Náhradníci:

Marzino, Racioppi – Blum, Colley, Deme, Ganvoula, Łakomy, Mvuka, Persson, Seiler. Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor

Stade Rennes FC Stade Rennes FC : AC Milán AC Milán 3:2 (1:1) první zápas 0:3 - postupuje tým AC Milán Góly:

11. Bourigeaud

54. Bourigeaud

68. Bourigeaud Góly:

22. Jović

58. Leão Sestavy:

Mandanda (C) – G. Doué (57. Seidu), Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Santamaría (57. Matusiwa), D. Doué (71. Blas) – Gújrí (83. Yıldırım), Kalimuendo, Terrier (71. I. Saláh). Sestavy:

Maignan – Florenzi (84. Terracciano), Kjær, Gabbia, Hernández (C) – Binnásir (61. Loftus-Cheek), Reijnders – Pulišić (61. Chukwueze), Musah (80. Thiaw), Leão (61. Okafor) – Jović. Náhradníci:

Gallon, Lembet – Belocian, Cisse, Lambourde, Wooh. Náhradníci:

Mirante, Sportiello – Y. Adli, Bartesaghi, Ehuwa Eletu, Giroud, Nsiala-Makengo. Žluté karty:

69. Gújrí Žluté karty:

54. Kjær, 79. Maignan Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (POR)

SC Freiburg SC Freiburg : Racing Lens Racing Lens 3:2P (0:2) první zápas 0:0 - postupuje tým SC Freiburg Góly:

68. Sallai

90+3. Sallai

99. Gregoritsch Góly:

28. da Costa

45+2. Wahi Sestavy:

Atubolu – Kübler (101. Günter), Gulde (86. Ginter), Sildillia (46. Weißhaupt), Makengo (46. Gregoritsch) – Dōan, Eggestein (C), Höfler, Röhl (86. Grifo) – Sallai (106. Muslija), Höler. Sestavy:

Samba (C) – Gradit (103. A. Diouf), Chusanov, F. Medina – Frankowski (73. Aguilar), el-Ajnawí, Samed (103. Saïd), Chávez (80. Haïdara) – da Costa (80. Fulgini) – Sotoca, Wahi (73. Guilavogui). Náhradníci:

Müller, Uphoff – Szalai, Adamu. Náhradníci:

Pandor, Leca – Mendy, Sishuba, Thomasson. Žluté karty:

43. Höler, 62. Kübler, 65. Streich Žluté karty:

65. Frankowski, 67. Sotoca, 95. Fulgini, 105+3. F. Medina, 120+2. Saïd Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (všichni Slovinsko)

Olympique Marseille Olympique Marseille : FK Šachtar Doněck 1:1 (1:1) Góly:

23. Aubameyang Góly:

12. Sudakov Sestavy:

P. López – Mbemba, Meïté, Gigot, Merlin – Clauss, Kondogbia, Únáhí – Harít, Moumbagna, Aubameyang. Sestavy:

Riznyk – Konoplja, Rakyckyj, Matvijenko, Azarovi – Stěpaněnko – Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Eguinaldo – Sikan. Náhradníci:

Blanco, Ngapandouetnbu – Correa, Luis Henrique, Ndiaye, Sarr, Soglo, Veretout. Náhradníci:

Ruďko – Gočoleišvili, Kelsy, Kevin, Kryskiv, Miroshi, Nazaryna, Newerton, Šved, L. Traoré, Cukanov, Pedrinho. Žluté karty:

17. Gigot Žluté karty:

45. Eguinaldo, 45+3. Konoplja Rozhodčí: Stieler – Gittelmann, Borsch