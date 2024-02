Slavii může strašit Karabach, Spartu láká Liverpool, Plzeň může jít na Ajax

Slavia v Evropské lize i Plzeň v Konferenční lize na okruh soupeřů čekaly do čtvrteční půlnoci. Oba týmy totiž na podzim vyhrály základní skupiny a postoupily přímo do osmifinále.

Sparta se tam musela probít přes Galatasaray Istanbul, ve čtvrteční domácí odvětě první kola play off zvítězila 4:1. Narazí na vítěze základních skupin Evropské ligy, nemůže však dostat Slavii.

Osmifinálový los Evropské ligy Soupeři pro Spartu: Liverpool, West Ham, Brighton, Leverkusen, Atalanta Bergamo, Rangers a Villarreal. Soupeři pro Slavii: Marseille, AC Milán, Benfica Lisabon, Sporting Lisabon, Freiburg, Karabach a AS Řím.

Na koho tedy může jít? Na Liverpool, současného lídra Premier League. Na West Ham, loňského vítěze Konferenční ligy, v jehož kádru jsou čeští reprezentanti Tomáš Souček s v Vladimírem Coufalem.

Na Leverkusen, momentálně nejlepší tým bundesligy, kde působí někdejší sparťané Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář. V osudí jsou také Brighton, Villarreal, Atalanta Bergamo a Rangers, s nimiž se sparťané potkali na podzim ve skupině.

„Nechám se překvapit. Při minulém losu jsme si přál Galatasaray, to se mi splnilo. Teď to nechám osudu. Už si ani vybírat nejde, všechno to jsou skvělí soupeři. Přál bych si klidně všechny,“ řekl útočník Jan Kuchta.

I slávisté se mohou těšit na zvučná jména. Marseille, AC Milán, Benfica Lisabon, Sporting Lisabon, Freiburg a AS Řím, který loni na podzim předčili v základní skupině. Asi si však nepřejí Karabach. Je sice papírově nejslabší, ale nejméně atraktivní. A ta daleká cesta do Ázerbájdžánu...

Slavia bude při losu nasazená a odvetu tak bude hrát doma. Sparta to má naopak.

Osmifinálový los Konferenční ligy Soupeři pro Plzeň: Ajax Amsterdam, Servette Ženeva, Olympiacos Pireus, Royal Union St. Giloise, Molde, Sturm Graz a Maccabi Haifa.

Plzeň jako vítěz skupiny Konferenční ligy bude rovněž nasazená. Konferenční liga je pohárovou soutěží až číslo tři, soupeři až na Ajax Amsterdam velký zvuk nemají.

Ale to neznamená, že by postrádali kvalitu. Viktoria může znovu narazit na Dinamo Záhřeb, s kterým se utkala na podzim ve skupině. V osudí jsou také Olympiacos Pireus, Servette Ženeva, Royal Union St. Giloise, Molde, Sturm Graz a Maccabi Haifa.

Termíny pro osmifinále jsou čtvrtky 7. a 14. března.