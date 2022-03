Ani soupeř po Slavii netoužil. Přesto si Feyenoord rýpl: Chyběli jsme vám?

K příspěvku navíc přidal ještě fotografii s obřím transparentem a stejným nápisem, který zrovna při podzimním utkání se Slavií vyvěsili na stadionu nizozemští fanoušci, kteří se v plném počtu na tribuny vrátili po měsících koronavirových restrikcí.

Vzpomínáte?

V bouřlivé kulise nebylo slyšet vlastního slova a český šampion, jenž prospal začátek, ani přes zlepšený výkon po přestávce manko nestáhl. Prohrál 1:2 a vytočený trenér Trpišovský před novináři upřímně pravil: „Za náš výkon v prvním poločase jsem se styděl!“

Teď se naskýtá šance k odplatě.

Dva týmy, které vyznávají červenobílé barvy, se opět utkají na scéně Konferenční ligy. Podruhé během jediné sezony. O postup mezi nejlepší čtyřku soutěže.

Co dopředu avizovala Slavia, platilo i zrcadlově: ani trenéři a hráči Feyenoordu si protivníka z Česka nepřáli.

„Je to jediný tým v osudí, se kterým jsme se utkali, a dobře víme, jak nepříjemný soupeř to pro nás byl,“ řekl asistent John de Wolf, jenž ve čtvrtek večer zastupoval nemocného trenéra Arneho Slota.

Po domácím vítězství nad českým šampionem Feyenoord v odvetě skupinové fáze na Slavii remizoval 2:2, když bod zachraňoval na poslední chvíli v nastavení.

Z osmifinále nyní vyprovodil osmi góly ve dvou zápasech srbský Partizan.

„A jen potvrdil to, co jsme o něm říkali už na podzim, tedy že je to jeden z nejtěžších soupeřů, se kterým jsme se utkali,“ prohlásil Trpišovský.

Slavia odehraje úvodní utkání čtvrtfinále 7. dubna v Rotterdamu, odveta je na programu o týden později v Praze.

„Pokud si připravíme dobrý výsledek v prvním zápase, jako se nám to povedlo třeba na Fenerbahce, může být výhodné hrát odvetu doma,“ tuší slovenský záložník Ivan Schranz.

„Další pozitivum vidím i v tom, že soupeře detailně známe. Máme materiál ze dvou zápasů, víme, co čekat. Ani k žádným personálním změnám ve Feyenoordu ve srovnání s podzimem nedošlo,“ zmínil slávistický kouč.

Takže: kdo bude favorit?

Vzhledem k podzimním výsledkům patrně Feyenoord.

„Ale je na čase, abychom konečně prošli dál než do čtvrtfinále,“ vyzýval slávistický univerzál Tomáš Holeš.

Je to potřetí za čtyři roky, co Slavia mezi osmi nejlepšími týmy evropské soutěže figuruje. Napoprvé v roce 2019 v Evropské lize vypadla s Chelsea, loni nestačila na Arsenal.

„Pro český klub je něco podobného skvělá vizitka a fenomenální úspěch,“ řekl Trpišovský. „Určitě není náhoda, co se nám povedlo. Beru to jako ukázku práce mnoha lidí, nejen hráčů a trenérů.“

Právě oni však mohou už tak dobrou bilanci ještě vylepšit. Pohárové semifinále v Česku nebylo déle než čtvrtstoletí...