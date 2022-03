Trpišovský: Divný průběh, hloupá vyloučení. Modlili jsme se, aby byl konec

„Mám rozporuplné pocity,“ netajil kouč po porážce 3:4 s rakouským LASK Linec.

Ta sice slávistům po domácím jednoznačném vítězství 4:1 na postup v klidu stačila, ale... „Prohráli jsme, po divném průběhu, dvou červených kartách. To mě mrzí.“

O čem ještě Trpišovský na tiskové konferenci mluvil?

O průběhu utkání: „Myslím, že jsme do něj nevstoupili úplně dobře, ale pak jsme dali gól, náš výkon se zvedl, a i když jsme dostali ze standardky na 1:1, pak jsme znovu zapnuli a měli to dobře rozehrané. Mohli jsme dohrát úplně v klidu, ale hloupým faulem za druhou žlutou kartu jsme si to zkomplikovali. Ve druhé půli jsme do defenzivy předvedli výborný výkon, byli jsme v pasivním bloku, přidali třetí gól. Ale pak jsme najednou dohrávali v osmi se Standou Teclem na beku a s Maxem Talovjerovem, který měl problém se zadním stehenním svalem. Závěr byl bláznivý, modlili jsme se, aby byl konec.“

O vyloučeních Ousoua a Plavšiče: „Komplikace je to velká, protože jsme přišli o dva hráče na první zápas čtvrtfinále. Aiham je jeden z hráčů, o kterého jsme obzvlášť nechtěli přijít, protože byl v karetním ohrožení už před utkáním. V jeho případě to byla hloupost. Karta v běžeckém souboji, přesně do takových situací jsme se nechtěli dostat. U druhé červené pro Plavšiče nevím, k jakému faulu tam došlo, viděl jsem to jen z lavičky, červená mě trochu překvapila. Jsme zvyklí na dostupování, přebírání, když jsme minus dva hráči, ruší se všechny mechanismy, na které jsme zvyklí.“

O radosti z postupu: „Je to fenomenální v tom kontextu, že se to povedlo třikrát během čtyř let, plus postup do Ligy mistrů. Abych se neopakoval a nepoužil stejný výraz jako na tiskovce před zápasem, řeknu, že je to úctyhodné. Není to náhoda, je to opakované. Beru to jako ukázku práce mnoha lidí v klubu, nejen hráčů a trenérů. Pro český klub je to skvělá vizitka. Jsem rád, že máme další dva zápasy a šanci porvat se o to, aby šel český tým ještě dál než do čtvrtfinále.“

O tom, jestli byl nejlepším hráčem zápasu útočník Sor: „Nejlepším naším hráčem byl Tomáš Holeš, jednoznačně. S Aihamem minule odehráli fantastický zápas, nevěděl jsem, že se dá odehrát ještě lepší. V kontextu toho, co nás potkalo, byl nejlepší na hřišti. Yira hrál taky skvěle, ukázal fantastické věci, ten zápas mu vyhovoval. Otevíraly se nám situace, které mu seděly, hrozně nám v celém dvojzápase pomohl. Jeho výkony jsou čím dál vyspělejší. Tedy až na konec zápasu, kdy jsme ho nemohli dořvat. Měl pomáhat vzadu, nikdo nebyl schopný mu to vysvětlit, museli jsme za ním poslat Olayinku, aby mu řekl, že má hrát záložníka. Jeho potenciál je ale neskutečný, neuvěřitelný.“

O vysněném soupeři: „Otočím to a zopakuju, že bych hlavně nechtěl Feyenoord. Už jsme s ním hráli, víme, jak je silný. Zbytek jsou všechno silné týmy, ale chtěli bychom někoho, s kým jsme se ještě nepotkali. Dostat do Edenu třeba AS Řím by bylo skvělé, osobně bych si přál Eindhoven, se kterým jsme nikdy nehráli a rád bych se tam podíval. Dřív tam hráli skvělí hráči a Slavii by takový zápas slušel. Důležitý je pro nás i koeficient, máme to ve svých rukách.“