Postup s pachutí. A co teď? Je na čase jít dál než do čtvrtfinále, vyzývá Holeš

Vedli 1:0, 2:1 a pak dokonce i 3:1. Jenže bez dvou vyloučených hráčů se slávisté v závěru sesypali a byli rádi, že sudí za stavu 3:4 odpískal konec. „Jít tady do prodloužení, to by byl velký problém,“ tušil Holeš.

„Přitom mi připadalo, že jsme utkání kontrolovali, až do druhé červené karty jsme nehráli špatně a naopak mi z hřiště připadalo, že se soupeř bál, aby jim Yira Sor ještě jednou neutekl a nepřidal další gól,“ popisoval osmadvacetiletý reprezentant.

Podobně jako před týdnem či o víkendu se kvůli stoperské nouzi musel zasunout do středu obrany. Přitom před výkopem se připravoval spíš na post záložníka, zdálo se, že se do základní sestavy vrátí po zranění Taras Kačaraba - i trenér Trpišovský o tom den před utkáním hovořil.

Nakonec však v nominaci chyběl.

„A Tomáš, kterého jsem minule chválil, odehrál ještě lepší zápas. Netušil jsem ani, že to jde,“ vysekl poklonu slávistický kouč. „V kontextu toho, co nás potkalo a s čím jsme se museli v průběhu utkání srovnat, pro mě byl hráčem zápasu.“

S přehledem zvládal rychlostní souboje, dirigoval spoluhráče, čišela z něj jistota, nepanikařil.

„Je dobře, že jsme to tady zvládli postupově, ale pachuť, že jsme nevyhráli, převládá,“ říkal Holeš po utkání. A popisoval: „Všechny góly, které jsme dostali, byly nešťastné. Po trestňácích, odrazech. Na konci jsme museli být rádi, že jsme to ukopali.“

Co dál?

„Doufáme, že ve čtvrtfinále neskončíme. Už je na čase to prolomit! Tahle evropská jízda je skvělá a doufám, že si ji ještě protáhneme,“ pokračoval Holeš.

Za poslední čtyři roky Slavia postoupila mezi poslední osmičku pohárové soutěže už potřetí. Po Evropské lize si nyní natahuje cestu Konferenční ligou.

„A moc si toho vážíme. Čekají nás další kvalitní evropské zápasy, cenné zkušenosti, skvělé zážitky. Teď bych si jen nepřál, abychom znovu narazili na Feyenoord, s kterým jsme už hráli. Naopak bych rád vyzval AS Řím.“