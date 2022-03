Prohra s Lincem zabolela národní koeficient, Slavia však může ztrátu dohnat

Česku se vzdálila klíčová patnáctá příčka, která přináší pět týmů v pohárech, z toho dva v kvalifikaci o Ligu mistrů.

Řecko si díky výhře PAOK Soluň v Gentu vytvořilo náskok šesti desetin, což na hřišti dělá rozdíl například dvě výhry.

Pozitivní zprávou aspoň je, že Česku ubyli soupeři, Dánsko a Turecko ztratily své poslední zástupce FC Kodaň a Galatasaray Istanbul.

Před třemi týdny po úvodním kole vyřazovací fáze evropských pohárů bylo Česko s Řeckem nastejno (27,200 bodu). V prvních osmifinálových zápasech Slavia a PAOK Soluň doma vyhrály. Zatímco český koeficient připsal 0,400 bodů, řecký o desetinu víc.

Pořadí v boji o patnáctou příčku Hraje se o nasazení pro sezonu 2023/2024 ... 14. Švýcarsko 29,675 (žádný zástupce)

15. Řecko 28,200 (PAOK Soluň)

16. Česko 27,600 (Slavia)

17. Dánsko 27,175 (žádný zástupce)

18. Chorvatsko 27,150 (žádný zástupce)

19. Turecko 27,100 (žádný zástupce)

20. Norsko 26,750 (Bodö/Glimt) Poznámka: do patnácté příčky vysílají kluby do pohárů pět klubů: dva do kvalifikace Ligy mistrů, vítěz poháru do předkola Evropské ligy a další dva týmy do kvalifikace Konferenční ligy.

Je to proto, že Řekové body získané na hřišti dělí čtyřmi, což je počet účastníků v současném pohárovém ročníku. Češi jich vyslali pět. Pro koeficient platí výpočet, že za výhru se udělují dva body, za remízu jeden.

V osmifinálových odvetách PAOK porazil Gent i podruhé, připsal dalších 0,500 bodu, kdežto Slavia tentokrát nepomohla, byť na stadionu v St. Pöltenu vedla v průběhu druhé půle 3:1. Rozdíl mezi patnáctým Řeckem a šestnáctým Českem je 0,600 bodu.

V praxi to znamená, že aby se Česko dostalo na vysněnou patnáctou pozici, Slavia by ve zbývající části Konferenční ligy musela uhrát o dvě výhry víc než PAOK.

Ideální situace by nastala, pokud by se s ním utkala ve čtvrtfinále a vyřadila ho. Za postup do semifinále se totiž připisuje bonusový bod, pak by se Češi dostali před Řeky. A příští rok do sezony 2023/2024 by nasadili pět klubů: dva do kvalifikace Ligy mistrů, vítěze poháru do předkola Evropské ligy a další dva týmy do předkol Konferenční ligy.

„Porážka s Lincem mě hodně mrzí, koeficient je fakt důležitý. Na druhou stranu to máme pořád ve svých rukách. Když se nám PAOK postaví do cesty, tak to můžeme nahradit,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia je jasně největším přispěvatelem do národního koeficientu za poslední čtyři sezony, kdy třikrát postoupila do pohárového čtvrtfinále. V letošním ročníku nahrála přibližně dvakrát tolik bodů co Sparta či Jablonec.

V příští sezoně 2022/2023 mají Češi v pohárech jen čtyři týmy: šampiona v druhém předkole Ligy mistrů, vítěze poháru v třetím předkole Evropské ligy a další dva týmy v druhém předkole Konferenční ligy.

Vítěz Mol Cupu měl původně startovat rovněž v kvalifikaci o Konferenční ligu, ale kvůli vyloučení ruských klubů z mezinárodních soutěží došlo k drobnému posunu. Není to však konečná podoba.

Ve hře o elitní patnáctku zůstává ještě Norsko, které z 20. místa ztrácí na Čechy 0,850 bodu díky jízdě Bodö/Glimt.